यूपी में चल रहा हवाला कारोबार, तिलहर-बदायूं की दो फर्म से 78.6 करोड़ का लेनदेन

शाहजहांपुर के नीटू गुप्ता गैंग द्वारा संचालित हवाला कारोबार का पुलिस ने भंडाफोड़ किया तो इसमें नये-नये खुलासे होने लगे। पहले दिन शब्बू के नाम पर पंजीकृत फर्म के खाते से 23.65 करोड़ का लेनदेन सामने आया था। जांच आगे बढ़ी तो शाहजहांपुर में तिलहर और बदायूं में दातागंज की दो अन्य फर्मों से 78.6 करोड़ का लेनदेन सामने आ चुका है। चूंकि इन फर्मों का कोई कारोबार नहीं है, जिससे यह सब हवाला की रकम मानी जा रही है।

भुता के केसपुर गांव निवासी शब्बू की शिकायत पर पुलिस ने सोमवार को उसके गांव के ही शाहिद और बारादरी के कांकरटोला निवासी अमित गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। दोनों ने शब्बू के नाम पर सत्य साहब ट्रेडर्स नाम से फर्म पंजीकृत कराई और उसके खाते के जरिये 23.65 करोड़ रुपये का लेनदेन किया। यह लेनदेन अमित के नाम पर दातागंज की महावीर ट्रेडर्स, चचेरे भाई विजय के नाम पर तिलहर की महाकाल ट्रेडर्स, सुमित की फरीदपुर में सुमित ट्रेडर्स जैसी करीब 12 फर्मों से किया गया था। सामने आया है कि ये सभी बोगस फर्म हैं, जो मेंथा ऑयल के कारोबार के लिए पंजीकृत हैं लेकिन कोई कारोबार नहीं करती हैं।

चक्की चलाने वाले अमित की फर्म का 4.5 करोड़ कारोबार हवाला कारोबार को लेकर चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। जेल गया अमित आटा चक्की चलाता है लेकिन उसके नाम पर बदायूं के दातागंज की महावीर ट्रेडर्स नाम से फर्म पंजीकृत है। इसके जरिये वर्ष 2020-2022 के बीच करीब 4.5 करोड़ का लेनदेन हुआ है। एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने बताया कि दोनों आरोपियों को जेल भेजने के बाद सामने आई फर्मों की जांच चल रही है। अलग-अलग समय पर अमित के महावीर ट्रेडर्स के खाते में 20-20 लाख रुपये भेजे गए हैं। यह लेनदेन कबीर, खुशी, सुमित, शिवा, श्याम सुंदरम, सीता रामम और कृष्णा एंड कंपनी जैसी करीब 20 फर्मों के साथ किया गया है। ऐसे में ये सभी फर्म भी अब जांच के घेरे में अ गई हैं।

बदायूं की महाकाल ट्रेडर्स से 74.13 करोड़ का कारोबार पुलिस की जांच में सामने आया कि अमित गुप्ता के चचेरे भाई विजय के नाम पर शाहजहांपुर के तिलहर में महाकाल ट्रेडर्स नाम से मेंथा ऑयल के कारोबार के लिए फर्म पंजीकृत है। इस फर्म के जरिये भी करीब 74.13 करोड़ रुपये का लेनदेन किया गया है। यह लेनदेन साधना, श्री बालाजी, श्री गणेश, श्री राम, सतीश चंद्र ट्रेडिंग, रामजी, क्वालिटी फ्लेवर्स, आस्था ट्रेडर्स, वीरेंद्र एंड संस, श्यामा इंटरप्राइजेज, महाकाल, केसरी लाल, रामप्रकाश ट्रेडर्स आदि फर्मों के जरिये किया गया है। इस फर्म के खाते में आरिफ नाम के व्यक्ति ने भी 20 लाख रुपये ट्रांसफर किए हैं।

एसपी साउथ, अंशिका वर्मा ने बताया कि हवाला प्रकरण में जांच लगातार जारी है। दो अन्य फर्म के बैंक खातों में 78.6 करोड़ रुपये का लेनदेन होने की जानकारी सामने आई है। करीब 35 फर्मों के जरिये यह लेनदेन किया गया है, जिनमें से ज्यादातर शाहजहांपुर जनपद से ताल्लुक रखती हैं। इन सभी के लेनदेन की जांच कराई जा रही है।

करीब 35 फर्मों की बैंक से मांगी गई है डिटेल शब्बू की फर्म सत्य साहब के खाते में करीब 12 फर्मों से लेनदेन किया गया है। अमित गुप्ता की फर्म महावीर ट्रेडर्स नाम की फर्म के खाते में करीब 15 फर्म और विजय गुप्ता की महाकाल ट्रेडर्स फर्म के खाते में करीब 20 फर्मों से लेनदेन हुआ है। इनमें से कुछ फर्म ऐसी भी हैं, जिनके जरिये तीनों फर्म के खाते में लेनदेन हुआ है। ऐसे में करीब 35 फर्म पुलिस की जांच के दायरे में हैं।