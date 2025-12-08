Hindustan Hindi News
दुल्हन की विदाई पर दूल्हे के दोस्त ने की हर्ष फायरिंग, सिर में गोली लगने से बाराती की मौत

संक्षेप:

यूपी में बरेली के सिरौली क्षेत्र के शिवपुरी गांव में निकाह के बाद दुल्हन की विदाई के दौरान दूल्हे के दोस्त ने हर्ष फायरिंग कर दी। सिर में गोली लगने से एक बाराती की मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।

Dec 08, 2025 01:45 pm ISTSrishti Kunj संवाददाता, बरेली
यूपी में बरेली के सिरौली क्षेत्र के शिवपुरी गांव में निकाह के बाद दुल्हन की विदाई के दौरान दूल्हे के दोस्त ने हर्ष फायरिंग कर दी। सिर में गोली लगने से एक बाराती की मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची सिरौली पुलिस के साथ ही सीओ आंवला मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पुलिस बारातघर में लगे सीसीटीवी के फुटेज कब्जे में लेकर जांच कर रही है।

सिरौली थाना क्षेत्र के शिवपुरी गांव में रविवार को अबरार की बेटी की शादी थी। समारोह गांव के बारातघर में चल रहा था। बारात बरेली के सुभाषनगर क्षेत्र के सिठौरा गांव से आई थी। निकाह के बाद रात नौ बजे दुल्हन की विदाई का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान दूसरे समुदाय का दूल्हे का दोस्त तमंचे से फायरिंग करने लगा। उसने तमंचे से फायर करने की कोशिश की लेकिन गोली नहीं चली।

इस पर वह तमंचा देखने लगा, तभी अचानक चली गोली सिठौरा निवासी बाराती रिजवान के सिर में लगी। गोली लगते ही रिजवान नीचे गिर पड़ा। वहीं, रामपुर के शाहबाद के रघुनाथपुर का रहने वाला आरोपी भाग निकला। पुलिस ने रिजवान को जिला अस्पताल भेजा लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। सीओ आंवला नितिन कुमार ने फॉरेंसिक टीम से साक्ष्य एकत्र कराए।

हर्ष फायरिंग से मचा हड़कंप मौके से भाग निकले बाराती

शिवपुरी में गोलीकांड के बाद बारात में भगदड़ मच गई। सभी बाराती दूल्हे के साथ लौटने के बजाय अपने वाहनों से वहां से भाग खड़े हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने दूल्हा और दुल्हन पक्ष के लोगों से पूछताछ की। लोगों ने बताया कि विदाई के समय जश्न का माहौल था। इसी बीच दूल्हे के दोस्त ने तमंचा निकालकर फायर किया। गोली नहीं चलने पर वह उसे सीधा करके देखने लगा। इसी बीच तमंचा चल गया और गोली रिजवान के सिर में जा लगी। गोली चलते ही बारात में हड़कंप मच गया और पुलिस की पूछताछ से बचने के लिए तमाम बाराती अपने वाहनों से ही वहां से चले गए। पुलिस पहुंची तो दूल्हा और दुल्हन पक्ष के लोगों से घटना को लेकर पूछताछ की।

सीसीटीवी से हुई पहचान

देर रात एसपी साउथ अंशिका वर्मा भी मौके पर पहुंचीं। घटना की सीसीटीवी फुटेज देखने से आरोपी के बारे में सारी जानकारी सामने आ गई। इसके बाद पुलिस की एक टीम उसकी तलाश में रामपुर भेजी गई। घटना के बाद आरोपी ने अपना मोबाइल बंद कर लिया। पुलिस उसके परिवार वालों से पूछताछ कर रही है।

एसपी साउथ, अंशिका वर्मा ने बताया कि बारात के दौरान सिर में गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हुई है। आरोपी को ट्रेस कर लिया गया है। पुलिस टीमें उसकी तलाश में लगी हैं। रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है।

