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यूपी में नेपाल से चल रहा जीएसटी फ्रॉड गैंग, बोगस इनपुट टैक्स क्रेडिट से 100 करोड़ का फर्जीवाड़ा

By Srishti Kunj
मुख्य संवाददाता, बरेली
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यूपी में नेपाल से संचालित सौ करोड़ के जीएसटी फ्रॉड का भंडाफोड़ हुआ। यूपी पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 5 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। 6 की तलाश जारी है। ये गैंग फर्जी फर्मों से आईटीसी क्लेम कर चूना लगा रहे थे। एसआईटी ने कार्रवाई की।

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नेपाल से संचालित सौ करोड़ के जीएसटी फ्रॉड का भंडाफोड़ करते हुए यूपी पुलिस ने 5 को गिरफ्तार किया।

यूपी के बरेली में एसआईटी ने फर्जी फर्में बनाकर बोगस इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के जरिए सौ करोड़ का जीएसटी फर्जीवाड़ा करने वाले सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। यह सिंडिकेट नेपाल से संचालित हो रहा था, जिसके सरगना और मुख्य ऑपरेटर समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। सिंडिकेट के छह अन्य सदस्यों की तलाश भी जारी है।

एसपी क्राइम मनीष सोनकर ने प्रेसवार्ता में बताया कि एसआईटी के मुख्य विवेचक कैंट इंस्पेक्टर संजय धीर की टीम ने यह कार्रवाई की है। गिरफ्तार आरोपियों में सिंडिकेट का सरगना कर्मचारीनगर निवासी सागर अग्रवाल, गरगइया निवासी फर्म स्वामी एवं मुख्य ऑपरेटर फरजान हाशमी, ख्वाजा कुतुब का विनीत अरोरा, खैरुल्ला गली का अनुज अग्रवाल और नीम की चढ़ाई का शिवम गुप्ता उर्फ लाला शामिल हैं।

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इस प्रकरण में राज्यकर अधिकारी अनूप कुमार ने चार सितंबर 2025 को थाना किला में फरजान हाशमी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें एफएस ट्रेडर्स फर्म के जरिये करीब 59 लाख रुपये की फर्जी आईटीसी क्लेम करने का आरोप लगाया था। इसमें सद्दाम हुसैन और मो. समद उर्फ शाहरुख को पहले ही जेल भेजा जा चुका है।

जीएसटी फर्जीवाड़े में सोबती इंफ्राटेक समेत 17 फर्म शामिल

जीएसटी फर्जीवाड़े की जांच को गठित एसआईटी ने फर्जी फर्मों के जरिए करीब सौ करोड़ के बोगस आईटीसी क्लेम और वित्तीय हेराफेरी करने वाले बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। इस सिंडिकेट का नेटवर्क बरेली से लेकर नेपाल तक फैला था, जिसमें दिल्ली और रामपुर के सदस्य भी शामिल हैं। मुख्य ऑपरेटर एवं एफएस फर्म संचालक फरजान हाशमी नेपाल में बैठकर जंगी एप के जरिये संदीप नाम से नेटवर्क संचालित कर रहा था। इसमें कुल 17 फर्मों के नाम सामने आए हैं, जिनमें सोबती इंफ्राटेक भी शामिल है।

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मंगलवार को जेल भेजा गया फरजान हाशमी फर्जीवाड़े में शामिल मुख्य फर्म एफएस ट्रेडर्स का स्वामी है। सागर अग्रवाल मास्टरमाइंड एवं मुख्य सरगना है, जो लाभ प्राप्त करने वाली फर्मों और बोगस आईटीसी बनाने वाली फर्मों के बीच की कड़ी है। विनीत अरोड़ा रकम का नियमन, अनुज अग्रवाल बोगस फर्मों का रिटर्न और शिवम गुप्ता पैसा घुमाने व ठिकाने लगाने के साथ ही हवाला के माध्यम से बेनीफिशियरी फर्म व सागर अग्रवाल तक भेजने का काम करता था।

पुलिस की पूछताछ में फरजान हाशमी ने बताया कि विनीत अरोरा ने उसे फर्जी फर्म बनाने की सलाह दी थी और इसके बदले 50 हजार रुपये दिए थे। उसके घर के पते पर एफएस ट्रेडर्स नाम से फर्म खुलवाई गई। डीएम कंपाउंड के सामने खोले गए कार्यालय में बैठकर विनीत अरोरा, अनुज अग्रवाल और फरजान फर्जी कंपनियों के बिल काटने, बिना वास्तविक लेनदेन के रकम घुमाने और जीएसटी क्लेम करने का काम करते थे।

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जांच के घेरे में आई 18 फर्में, बढ़ेगी मुश्किल

इस खुलासे के बाद शहर के कई बड़े कारोबारियों की मुश्किल बढ़नी तय है। सिंडिकेट से जुड़ी प्रमुख बोगस फर्मों में एफएस ट्रेडर्स, सिद्धि विनायक एन्टरप्राइज, मां एन्टरप्राइज, नाइट स्टार, आर्ट लाइफ हुडा, आर्ट लाइफ एसोसिएट, अरहम एग्रो फूड्स और केएच एन्टरप्राइज के फर्जी इनवॉइसिंग में नाम सामने आए हैं। इनके अलावा एनडी रेलवे, एमएस रोड लाइन, सोबती इन्फ्रा, सोबती इन्फ्राटेक, पावर एंड कन्स्ट्रक्शन, यसी इन्टरप्राइज, पैन्टा स्टार, मीना गुप्ता व श्री नाथ जी इन्ट्राप्राइज के नाम बेनिफिशियरी फर्म के रूप में सामने आए हैं।

इन छह आरोपियों की तलाश में पुलिस

इस सिंडिकेट के छह सदस्य अभी फरार हैं। अनमें रोहली टोला निवासी अरहम एग्रो फूड्स का संचालक सैय्यद सैफ उर्फ सैय्यद मोइउद्दीन अहमद, सह संचालक शाजिर, फर्जी आधारव पैन कार्ड देने वाला दिल्ली में लक्ष्मीनगर निवासी आसिफ, फर्जी फर्मों की डिटेल उपलब्ध कराने वाला बटलर प्लाजा का तौसीफ, फर्जी फर्म विक्रेता फिरोज और रामपुर निवासी फर्जी फर्म बनाने वाला फम्मी उर्फ फराज शामिल हैं। आसिफ से वे लोग बरेली और कुंडा गेट बछराऊ स्थित उसके फार्म हाउस पर मिलते थे।

खुलासे में शामिल टीम को 15 हजार इनाम

एसपी क्राइम मनीष सोनकर ने बताया कि मुख्य विवेचक एवं कैंट इंस्पेक्टर संजय धीर, इंस्पेक्टर क्राइम भारत सिंह, एसआई वीर भद्र सिंह, इंतजार हुसैन, प्रतीक तोमर, त्रिवेंद्र कुमार, कांस्टेबल आयुष भारद्वाज व रवि कुमार शामिल रहे। एसएसपी ने इस टीम को 15 हजार रुपये का नकद पुरस्कार दिया है।

फर्जी आधार-पैन से बनाई गईं फर्में

जीएसटी अधिकारियों की छापेमारी के बाद फरजान नेपाल भाग गया था। वहां वह ‘संदीप’ नाम से रह रहा था और जंगी एप के जरिए बरेली में अपने साथियों से संपर्क बनाए हुए था। नेपाल में रहते हुए भी वह दिल्ली के आसिफ से फर्जी आधार और पैन कार्ड हासिल कर फर्जी फर्में बनाई गईं।

हवाला के जरिये होता था रकम का लेनदेन

पूछताछ में सामने आया कि अरहम एग्रो फूड्स के बैंक खाते से आसिफ, सैफ और शाजिर चेक के जरिए पैसा निकालकर विनीत अरोरा को देते थे। इसके बाद यह रकम नीम की चढ़ाई निवासी शिवम गुप्ता उर्फ लाला की दुकान तक पहुंचाई जाती थी। वहां से एकाउंटेंट एवं सरगना सागर अग्रवाल रकम लेता था और हवाला के जरिये इसमें शामिल लोगों को उनका हिस्सा पहुंचाता था। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से लैपटॉप व छह मोबाइल बरामद हुए हैं।

Srishti Kunj

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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