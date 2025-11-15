Hindustan Hindi News
यूपी से झारखंड जा रही मालगाड़ी में आग लगते ही मचा हड़कंप, डिब्बे में रखा माल सुलगा

यूपी से झारखंड जा रही मालगाड़ी में आग लगते ही मचा हड़कंप, डिब्बे में रखा माल सुलगा

संक्षेप: मालगाड़ी के डिब्बे में आग सुलग रही थी। मालगाड़ी जंक्शन पर रोकी गई। धुंआ देखर अफरा-तफरी मच गई। एसएस, डिप्टी एसएस, स्टेशन मास्टर, आरपीएफ़ मौके पर पहुंची। मालगाड़ी लूप लाइन पर रोकी। मालगाड़ी किशनगंज से झारखण्ड को माल लेकर जा रही थी।

Sat, 15 Nov 2025 11:05 AMSrishti Kunj हिन्दुस्तान, बरेली
यूपी के बरेली में एक मालगाड़ी में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। किशनगंज से झारखंड के लिए माल लेकर जा रही एक मालगाड़ी के डिब्बे में शनिवार को अचानक आग सुलगती देखी गई। सूचना मिलते ही बरेली जंक्शन प्रशासन हरकत में आ गया। मालगाड़ी को मुख्य लाइन से हटाकर लूप लाइन पर रोका गया, जबकि प्लेटफॉर्म नंबर एक और दो पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। इसकी जानकारी अधिकारियों को दी गई।

सुबह करीब साढ़े आठ बजे मामले की जानकारी मिलते ही स्टेशन सुपरिंटेंडेंट, डिप्टी एसएस, स्टेशन मास्टर और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। जांच में पता चला कि एक डिब्बे में रखे माल से धुआं उठ रहा था। सुरक्षा को देखते हुए डिब्बे को तुरंत ट्रेन से अलग कर दिया गया। जंक्शन पर मालगाड़ी में एक अतिरिक्त डिब्बा जोड़ा जाना था, लेकिन घटना के बाद प्रक्रिया रोक दी गई। इसके बाद प्रभावित डिब्बे से माल को सुरक्षित बाहर निकालने का कार्य शुरू किया गया।

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि आग पूरी तरह भड़कने से पहले ही स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। रेलवे प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है कि डिब्बे में आग या धुआं कैसे उठा। अधिकारियों के अनुसार माल के घर्षण, शॉर्ट सर्किट या अंदर रखी सामग्री की किसी प्रतिक्रिया के चलते ऐसा हो सकता है। मामले में रेलवे अधिकारी जांच कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि पहले सामान निकाला जा रहा है जिससे की आगे की स्थिति को देखा जा सके। इसके साथ ही जांच भी शुरू कर दी गई है।

