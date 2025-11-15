यूपी से झारखंड जा रही मालगाड़ी में आग लगते ही मचा हड़कंप, डिब्बे में रखा माल सुलगा

संक्षेप: मालगाड़ी के डिब्बे में आग सुलग रही थी। मालगाड़ी जंक्शन पर रोकी गई। धुंआ देखर अफरा-तफरी मच गई। एसएस, डिप्टी एसएस, स्टेशन मास्टर, आरपीएफ़ मौके पर पहुंची। मालगाड़ी लूप लाइन पर रोकी। मालगाड़ी किशनगंज से झारखण्ड को माल लेकर जा रही थी।

यूपी के बरेली में एक मालगाड़ी में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। किशनगंज से झारखंड के लिए माल लेकर जा रही एक मालगाड़ी के डिब्बे में शनिवार को अचानक आग सुलगती देखी गई। सूचना मिलते ही बरेली जंक्शन प्रशासन हरकत में आ गया। मालगाड़ी को मुख्य लाइन से हटाकर लूप लाइन पर रोका गया, जबकि प्लेटफॉर्म नंबर एक और दो पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। इसकी जानकारी अधिकारियों को दी गई।

सुबह करीब साढ़े आठ बजे मामले की जानकारी मिलते ही स्टेशन सुपरिंटेंडेंट, डिप्टी एसएस, स्टेशन मास्टर और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। जांच में पता चला कि एक डिब्बे में रखे माल से धुआं उठ रहा था। सुरक्षा को देखते हुए डिब्बे को तुरंत ट्रेन से अलग कर दिया गया। जंक्शन पर मालगाड़ी में एक अतिरिक्त डिब्बा जोड़ा जाना था, लेकिन घटना के बाद प्रक्रिया रोक दी गई। इसके बाद प्रभावित डिब्बे से माल को सुरक्षित बाहर निकालने का कार्य शुरू किया गया।