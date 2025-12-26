Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Bareilly Girl Suicide Attempt Eat poison after one side lover viral edit photo
शादी से मना किया तो सरफिरे आशिक ने एडिट कर वायरल किए फोटो, लड़की ने खाया जहर

शादी से मना किया तो सरफिरे आशिक ने एडिट कर वायरल किए फोटो, लड़की ने खाया जहर

संक्षेप:

यूपी के बरेली में एक युवती ने शादी से इनकार किया तो फर्नीचर डिजाइनर युवक ने उसके फोटो एडिट करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी आरोपी नहीं माना तो बदनामी से आहत होकर युवती ने जहर खा लिया।

Dec 26, 2025 01:47 pm ISTSrishti Kunj मुख्य संवाददाता, बरेली
share Share
Follow Us on

यूपी के बरेली में एक युवती ने शादी से इनकार किया तो फर्नीचर डिजाइनर युवक ने उसके फोटो एडिट करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी आरोपी नहीं माना तो बदनामी से आहत होकर युवती ने जहर खा लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया है। बारादरी के मोहल्ला कोट निवासी फरमान उर्फ छोटू बीटेक पास है और फर्नीचर की डिजाइनिंग का कार्य करता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मामले में मिली जानकारी के अनुसार बारादरी क्षेत्र में ही रहने वाली एक युवती की खूबसूरती को देखकर फरमान उससे एकतरफा मोहब्बत करने लगा और बात करने का दबाव बनाने लगा। फरमान ने अपने माता-पिता को युवती के घर रिश्ता लेकर भेजा लेकिन उसके घरवालों ने मना कर दिया। इस पर आरोपी ने सोशल मीडिया से युवती को फोटो निकाला और एडिट करके उसे अश्लील बना दिया। फिर युवती को व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग करके उस फोटो के जरिये ब्लैकमेल कर बात करने का दबाव बनाने लगा।

ये भी पढ़ें:ताजमहल के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा, वन विभाग में नौकरी बहाली को पेड़ पर चढ़ा युवक

ब्लैकमेल कर वसूल किए रुपये

अश्लील फोटो के जरिये फरमान युवती को ब्लैकमेल कर रुपये भी वसूलने लगा। इसकी जानकारी होने पर युवती के पिता ने उसके घर जाकर शिकायत की तो विवाद भी हुआ, जिसके बाद थाना बारादरी 21 दिसंबर को फरमान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की तो वह फरार हो गया। वहीं, दूसरी ओर बदनामी से आहत होकर युवती ने 23 दिसंबर को जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत में सुधार होने के बाद गुरुवार को पुलिस ने युवती के बयान दर्ज कर आरोपी फरमान उर्फ छोटू को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Bareilly News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |