शादी से मना किया तो सरफिरे आशिक ने एडिट कर वायरल किए फोटो, लड़की ने खाया जहर

संक्षेप: यूपी के बरेली में एक युवती ने शादी से इनकार किया तो फर्नीचर डिजाइनर युवक ने उसके फोटो एडिट करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी आरोपी नहीं माना तो बदनामी से आहत होकर युवती ने जहर खा लिया।

यूपी के बरेली में एक युवती ने शादी से इनकार किया तो फर्नीचर डिजाइनर युवक ने उसके फोटो एडिट करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी आरोपी नहीं माना तो बदनामी से आहत होकर युवती ने जहर खा लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया है। बारादरी के मोहल्ला कोट निवासी फरमान उर्फ छोटू बीटेक पास है और फर्नीचर की डिजाइनिंग का कार्य करता है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार बारादरी क्षेत्र में ही रहने वाली एक युवती की खूबसूरती को देखकर फरमान उससे एकतरफा मोहब्बत करने लगा और बात करने का दबाव बनाने लगा। फरमान ने अपने माता-पिता को युवती के घर रिश्ता लेकर भेजा लेकिन उसके घरवालों ने मना कर दिया। इस पर आरोपी ने सोशल मीडिया से युवती को फोटो निकाला और एडिट करके उसे अश्लील बना दिया। फिर युवती को व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग करके उस फोटो के जरिये ब्लैकमेल कर बात करने का दबाव बनाने लगा।