UP Bareilly Girl gang Raped by Instagram Friend in Jungle Police Arrested two in Half Encounter दर्शन के बहाने लड़की को जंगल लेकर गैंगरेप, यूपी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर पकड़े दो आरोपी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Bareilly Girl gang Raped by Instagram Friend in Jungle Police Arrested two in Half Encounter

दर्शन के बहाने लड़की को जंगल लेकर गैंगरेप, यूपी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर पकड़े दो आरोपी

यूपी के बरेली में एक युवती का गैंगरेप करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूपी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में आरोपियों को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान, बरेलीWed, 10 Sep 2025 01:25 PM
share Share
Follow Us on
दर्शन के बहाने लड़की को जंगल लेकर गैंगरेप, यूपी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर पकड़े दो आरोपी

यूपी के बरेली में एक युवती का गैंगरेप करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूपी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में आरोपियों को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है। वहीं, पीड़िता का मेडिकल करवाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपनी पहचान छिपाने के बाद युवती को फंसाया और बहला कर जंगल ले गए।

बताया जा रहा है कि बरेली मंडल के आंवला में युवती से गैंग रेप हुआ है। इस मामले में यूपी पुलिस ने दो आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार किए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी बदायूं की रहने वाली युवती को बहाने से आंवला ले गए थे। लड़की की समुदाय विशेष के युवक से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी। लड़की ने अपनी पहचान छिपा ली थी। इसके बाद लड़की ने उसे मिलने के लिए बुलाया। लड़की उससे मिलने पहुंची तो लड़के ने अपने एक दोस्त को भी बुला लिया।

ये भी पढ़ें:अब्दुल्ला रेजीडेंसी कॉलोनी में गरजा योगी सरकार का बुलडोजर, अवैध निर्माण ध्वस्त

दोनों आरोपियों ने लड़की को मनौना में दर्शन कराने के बहाने बदायूं से बुलाया था। इसके बाद दोनों आरोपी लड़की को गाड़ी में बैठाकर जंगल की तरफ ले गए। जंगल में ही दोनों ने लड़की से गैंग रेप किया। लड़की को जंगल में छोड़कर चले गए। लड़की ने अपनी सुध में आई तो पुलिस के पास पहुंची और मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई।

युवती की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस एनकाउंटर में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेजा। इसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले में जांच जारी है।

Bareilly News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |