दर्शन के बहाने लड़की को जंगल लेकर गैंगरेप, यूपी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर पकड़े दो आरोपी

यूपी के बरेली में एक युवती का गैंगरेप करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूपी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में आरोपियों को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है। वहीं, पीड़िता का मेडिकल करवाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपनी पहचान छिपाने के बाद युवती को फंसाया और बहला कर जंगल ले गए।

बताया जा रहा है कि बरेली मंडल के आंवला में युवती से गैंग रेप हुआ है। इस मामले में यूपी पुलिस ने दो आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार किए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी बदायूं की रहने वाली युवती को बहाने से आंवला ले गए थे। लड़की की समुदाय विशेष के युवक से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी। लड़की ने अपनी पहचान छिपा ली थी। इसके बाद लड़की ने उसे मिलने के लिए बुलाया। लड़की उससे मिलने पहुंची तो लड़के ने अपने एक दोस्त को भी बुला लिया।

दोनों आरोपियों ने लड़की को मनौना में दर्शन कराने के बहाने बदायूं से बुलाया था। इसके बाद दोनों आरोपी लड़की को गाड़ी में बैठाकर जंगल की तरफ ले गए। जंगल में ही दोनों ने लड़की से गैंग रेप किया। लड़की को जंगल में छोड़कर चले गए। लड़की ने अपनी सुध में आई तो पुलिस के पास पहुंची और मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई।