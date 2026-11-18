व्यापारी से उगाही में रिटायर्ड तहसीलदार समेत चार पकड़े, एक फोटो देख ऐसे हुआ शक
बरेली में व्यापारी से उगाही में रिटायर्ड तहसीलदार समेत चार पकड़े गए हैं। ट्रूकॉलर पर एक फोटो देख कर शक हुआ तो मामले में खुलासा हुआ। आरोपियों के पास से हूटर लगी गाड़ी भी बरामद हुई है। हूटर बजाकर ही आरोपी बाजार में पहुंचते थे।
आंवला/रामनगर, संवाददाता। बरेली के रामनगर में फर्जी फूड इंस्पेक्टर और उसके तीन साथियों ने मिठाई दुकानदार को धमकाकर दो हजार रुपये वसूल लिए। पीड़ित ने पुलिस में इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने जांच करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से पीसीएस लिखी और हूटर लगी कार बरामद हुई है।
बताया गया कि आंवला निवासी अजय कुमार गुप्ता की रामनगर में मिठाई की दुकान है। मंगलवार दोपहर दो बजे एक कार से हूटर बजाते हुए कुछ लोग उनकी दुकान पर पहुंचे और एक व्यक्ति खुद को फूड इंस्पेक्टर बताते हुए धमकाने लगा। मिलावटी मिठाइयां बेचने का आरोप लगाते हुए सैंपल लेने की बात कही। इससे बचने के लिए दस हजार मांगे।
बाद में दो हजार रुपये लिए। शक होने पर अजय ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पीछाकर नामदार गंज के पास उन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि फूड इंस्पेक्टर बना राजीव उपाध्याय बरेली के सुभाषनगर क्षेत्र में सर्वोदय नगर में रहता है। वह आंवला में तहसीलदार के पद पर रह चुका है और अब रिटायर है। उसके साथ सुभाषनगर के बीडीए कालोनी का सुनील उपाध्याय उर्फ सुमित, गणेशनगर का रजनेश कुमार और भमोरा के गांव झिंझरी निवासी मुकेश को गिरफ्तार किया गया है।
ट्रूकॉलर पर पुलिस वाली फोटो देख हुआ शक
फूड इंस्पेक्टर बने रिटायर्ड तहसीलदार राजीव उपाध्याय ने दुकानदार अजय को धमकाने के लिए उसके पिता के मोबाइल पर मिस कॉल दी। उसी दौरान अजय ने नंबर को ट्रू कॉलर पर देखा, तो पुलिस वर्दी में युवक का फोटो मिला। इससे उसे शक हो गया और उसने पुलिस को सूचना दे दी। सिरौली पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद आंवला पुलिस के हवाले कर दिया। आंवला कोतवाली इंस्पेक्टर बीनू सिंह ने बताया कि पकड़े गए चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अपराधिक इतिहास आरोपियों का खंगाला जा रहा है। कारोबारी से वसूले गए दो हजार रुपये भी बरामद हुए हैं।
सुनील उपाध्याय उर्फ सुमित रिटायर्ड तहसीलदार राजीव उपाध्याय का साला है। कार में मिली पुलिस कैप को लेकर भी जांच की जा रही है। एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने बताया कि रामनगर के मिठाई कारोबारी अजय गुप्ता की शिकायत पर रिटायर तहसीलदार समेत चार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कारोबारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चारों लोग फर्जी फूड इंस्पेक्टर बनकर मिठाई की दुकान पर गये। सैंपलिंग कराने की धमकी देकर दो हजार रुपये लेने का आरोप है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें