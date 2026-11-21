रुहेलखंड विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति को मौत का जिम्मेदार बताकर किसान ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या जमीन विवाद में हुई है। विवाद लगभग 75 सालों से चल रहा था। जमीन के मालिक बदले लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ है।

बहेड़ी, संवाददाता। जमीन के विवाद के चलते बुजुर्ग किसान ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। तीन पन्नों के सुसाइड नोट में उन्होंने रुहेलखंड विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और एक सीओ समेत पांच-छह लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए धमकाने का आरोप लगाया है। घटना से आक्रोशित जिला पंचायत सदस्य के पति ने रिपोर्ट दर्ज न होने पर किसान संगठनों के साथ प्रदर्शन की चेतावनी दी है।

बहेड़ी के गांव पचपेड़ा निवासी किसान 60 वर्षीय सरदार भगवान सिंह शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे जहर खाने के बाद पड़ोस के गांव राजपुर में रहने वाले अपने साले गुरुमुख के पास पहुंचे। गुरुमुख उन्हें उपचार के लिए रुद्रपुर लेकर जा रहे थे लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। इसके बाद परिजन शव को घर ले आए और अपराह्न करीब चार बजे 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी।

मौके पर पहुंची पुलिस को भगवान सिंह की डायरी में लिखा तीन पन्ने का सुसाइड नोट मिला, जिसमें उन्होंने रुहेलखंड विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और एक सीओ समेत पांच-छह लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया था। आरोप था कि उनकी खरीदी हुई 12 एकड़ जमीन को कुलपति ने धोखे से बैनामा करा लिया और अब जमीन खाली करने के लिए धमकियां दी जा रही थीं, जबकि लंबे समय से यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इसी वजह से उन्होंने खुदकुशी करना बताकर कार्रवाई की मांग की है।

वहीं, उनके परिजन एफआईआर दर्ज होने से पहले शव का पंचनामा व पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। इस घटना को लेकर जिला पंचायत सदस्य के पति सरदार इकबाल सिंह चीमा ने भी रिपोर्ट दर्ज न होने पर किसान संगठनों के साथ शव रखकर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। मौके पर पहुंचे एसपी नॉर्थ संतोष कुमार ने परिजन से बात कर कार्रवाई का आश्वासन दिया।

पचपेड़ा की जमीन का 75 साल से चल रहा है विवाद किसान भगवान सिंह के परिजन का कहना है कि पचपेड़ा की इस जमीन को लेकर दूसरे लोगों से करीब 75 साल से विवाद चल रहा है। मगर वे लोग वर्ष 1995 में इसे खरीदने के बाद से ही काबिज थे और खेती करने के साथ ही वहीं पर रहते भी थे। कुलपति ने वर्ष 2025 में यह जमीन खरीदी और तब से ही उन पर इसे खाली करने का दबाव बनाया जा रहा था।

किसान भगवान सिंह के बेटे अधिवक्ता भाग सिंह ने बताया कि उनके पिता ने यह जमीन वर्ष 1995 में गुरुनाम सिंह से खरीदी थी। तब से ही वे लोग इस पर खेती करते थे और रहते थे। मगर जमीन के पुराने मालिकों के बीच वर्ष 1951 से विवाद चल रहा था। हरप्रिया जोगीठेर की एक महिला के नाम पर चकबंदी के जरिये यह जमीन वर्ष 2015 में पहुंची तो वह इसके खिलाफ बरेली कोर्ट पहुंचे लेकिन उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया तो वे लोग हाईकोर्ट चले गए और अब यह मामला वहीं पर विचाराधीन है।

इसी बीच वर्ष 2025 में पूर्व कुलपति ने अपनी पत्नी और साले के नाम पर इस जमीन का बैनामा करा लिया। उनका आरोप है कि बीच में भी यह जमीन तीन-चार बार बिक चुकी है लेकिन कब्जा उन लोगों का ही था। कुलपति ने जमीन खरीदी तो उन पर इसे खाली करने का दबाव बनाया जाने लगा और तरह-तरह से धमकियां मिलने लगीं। उन्होंने सीओ बहेड़ी पर भी दबाव बनाने का आरोप लगाया।

पुलिस से बार-बार मदद की अपील अपने सुसाइड नोट में भगवान सिंह ने पुलिस से दो-तीन बार मदद करने की अपील की है। परिवार वालों से माफी मांगते हुए अपनी पत्नी का खयाल रखने को कहा है और अपने रिश्तेदार सुखदेव सिंह से आरोपियों को न छोड़ने की अपील की है। एसपी नॉर्थ, संतोष कुमार ने कहा कि परिवार वालों को समझाकर शव पोस्टमार्टम को भेज दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

4 माह पूर्व की थी कांफ्रेंस भाग सिंह ने बताया उन लोगों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी। 4 माह पहले उनके पिता ने प्रेस कांफ्रेंस भी की थी, पर कोई नतीजा नहीं निकला और परेशान होकर उन्होंने अपनी जान दे दी। इस घटना को लेकर किसान संगठनों में भी आक्रोश है। उन्होंने कार्रवाई न होने पर शव रख प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है।