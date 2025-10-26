किशोरी को बंधक बनाकर प्रधान के बेटे ने किया रेप, हत्या की धमकी देकर करवाया चुप

संक्षेप: यूपी में बरेली के फरीदपुर में भुता थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 वर्षीय किशोरी को बंधक बनाकर प्रधान के बेटे ने दुष्कर्म किया। दो घंटे बाद आरोपी के चंगुल से छूटकर किशोरी अपने घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी।

यूपी में बरेली के फरीदपुर में भुता थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 वर्षीय किशोरी को बंधक बनाकर प्रधान के बेटे ने दुष्कर्म किया। दो घंटे बाद आरोपी के चंगुल से छूटकर किशोरी अपने घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी। परिजनों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

मामले में पुलिस के मुताबिक शुक्रवार रात भुता क्षेत्र के एक गांव की 13 वर्षीय किशोरी घर के बाहर गली में जा रही थी। तभी गांव की महिला प्रधान के बेटे ने उसे दबोच लिया और घसीटते हुए अपने घर में ले गया। किशोरी ने चीखने की कोशिश की तो हत्या की धमकी देकर चुप करा दिया। इसके बाद कमरे में बंधक बना किशोरी से दुष्कर्म किया।

उधर, किशोरी के परिजन उसे खोजने में लगे रहे। दो घंटे बाद किशोरी बदहवास हालत में घर पहुंची। उसकी आपबीती सुनकर परिजनों ने भुता थाने की वेबल बसंतपुर चौकी को सूचना दी। पुलिस ने प्रधान के बेटे को हिरासत में ले लिया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर शनिवार को पुलिस ने प्रधान के बेटे के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज किया है।