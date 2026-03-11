हैवानियत! पत्नी की पीटकर हत्या, पीठ पर लादकर ले गया शव श्मशान में फेंककर भागा पति

यूपी के फरीदपुर में भुता के गांव रावल कला में अवैध संबंधों के शक में पति ने डंडों से पीटकर पत्नी की हत्या कर दी। अंतिम संस्कार करने के लिए जाते समय ग्रामीणों के पहुंचने पर वह पत्नी का शव श्मशान भूमि में फेंककर फरार हो गया।

पुलिस के मुताबिक भुता के गांव रावल कला में रहने वाले भीमसेन की पहली पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। चार साल पहले भीमसेन ने पीलीभीत के गांव विला खजुआ की 32 वर्षीय मंजू से प्रेम विवाह कर लिया। मगर पिछले कुछ समय से भीमसेन पत्नी मंजू पर शक करने लगा था। इसके चलते ही सोमवार रात भीमसेन शराब के नशे में घर पहुंचा और मंजू को डंडों से पीटना शुरू कर दिया। सिर में चोट आने से मंजू की मौत हो गई।

मंगलवार सुबह नौ बजे भीमसेन मंजू का शव पीठ पर लादकर अंतिम संस्कार करने श्मशान पहुंचा। मगर गांव वालों ने उसे देख लिया तो वह शव फेंककर भाग निकला। ग्रामीणों की सूचना पर सीओ व भुता इंस्पेक्टर फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचे। लोकेशन ट्रेस कर घटनास्थल से पास छुपे पति को दबोच लिया।

रातभर शव के पास बैठा रहा भीमसेन गांव वालों के मुताबिक पत्नी की हत्या के बाद भीमसेन कंधे पर उसका शव लादकर श्मशान भूमि पहुंचा। पीछे से गांव वालों की भीड़ पहुंच गई तो वह अंतिम संस्कार करने में नाकाम रहा और शव को वहीं छोड़कर भाग निकला। ग्रामीणों के मुताबिक भीमसेन शराब का आदी है। वह पहली पत्नी के साथ भी अक्सर मारपीट करता था। इससे तंग आकर पहली पत्नी पांच साल पहले उसे छोड़कर चली गई थी। इसके बाद भीमसेन ने मंजू को प्रेमजाल में फंसा लिया। मंजू अपने बच्चों को छोड़कर पीलीभीत से भीमसेन के पास आकर रहने लगी थी। मगर कुछ समय बाद ही दोनों के बीच अक्सर विवाद होने लगा। भीमसेन मंजू के चरित्र पर शक करता था और अक्सर मारपीट करता था। मंजू के दो बच्चे हैं।

ग्रामीणों के शोर मचाने पर भाग निकला: मंजू की हत्या के बाद भीमसेन रात भर घर में ही उसके शव के पास बैठा रहा। मगर सुबह जब वह अंतिम संस्कार करने जा रहा था तो ग्रामीणों के शोर मचाने पर भाग निकला। बताया जाता है कि मंजू के परिवार वाले भी भीमसेन से रिश्ते के खिलाफ थे। उन्होंने इसका विरोध भी किया, लेकिन वह अपने दो बच्चों को मायके में छोड़कर भीमसेन के पास चली आई। घटना के बाद भुता पुलिस ने पीलीभीत के बिला खजुआ जाकर मंजू के परिवार वालों से संपर्क करने का प्रयास किया। वहां पता चला कि मंजू के पिता की मौत हो चुकी थी। तीन भाइयों की भी मौत हो गई। उसकी मां भी गांव छोड़कर चली गई है। पुलिस उसकी मां को खोजने का प्रयास कर रही है।