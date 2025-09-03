6 साल की बच्ची से युवक ने की हैवानियत, चीखने पर दबाया गला, मासूम की हालत गंभीर

फरीदपुर में 6 साल की बच्ची से युवक ने हैवानियत की। अपने घर ले जाकर युवक ने बच्ची से रेप किया और चीखने पर गला भी दबाया। बच्ची को खोजते हुए लोगों ने युवक की करतूत को देखा तो वो घर में ताला डालकर फरार हो गया। बच्ची की हालत गंभीर है।

यूपी में फरीदपुर के एक गांव में खेल रही छह साल की बच्ची को एक युवक उठाकर अपने घर ले गया और उससे दुष्कर्म किया। गंभीर हालत में बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी घर पर ताला डालकर फरार हो गया है। फरीदपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार देर शाम छह साल की बच्ची घर से बाहर गली में खेल रही थी। कुछ देर बाद बच्ची गली में नहीं दिखी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। गांव से लेकर खेतों में उसकी तलाश की गई, लेकिन पता नहीं चला। इसी बीच घर से कुछ दूर स्थित एक मकान में ग्रामीणों ने बच्ची की चीख सुनी। ग्रामीणों ने छत पर चढ़कर मकान में झांककर देखा आरोपी द्रोणपाल बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहा था।

बच्ची उसके चंगुल से छूटने के लिए छटपटा रही थी। दरिंदे ने बच्ची का मुंह दबा रखा था। बच्ची की ऐसी हालत देखकर ग्रामीण ने शोर मचाते हुए बच्ची के परिवार वालों को सूचना दी। उन्होंने बच्ची को घर से बाहर निकला। इसी दौरान द्रोणपाल अपने घर में ताला डालकर फरार हो गया। परिजन खून से लथपथ बच्ची को फरीदपुर थाने ले गए। पुलिस ने बच्ची को सीएचसी भेजा गया। जहां से हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इंस्पेक्टर राधेश्याम ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश की जा रही है। बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा गया है।

कई दिनों से बच्ची को गलत इशारा कर रहा था आरोपी फरीदपुर थाना क्षेत्र में बच्ची से दुष्कर्म की घटना के बाद हड़कंप मच गया। लोगों ने बताया कि बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी द्रोणपाल परिवार के साथ पानीपत में रहकर मजदूरी करता था। उसके गांव के घर में ताला पड़ा रहता था। 15 दिन पहले ही वह अकेला पानीपत से गांव आया था। उसके परिवार वाले पानीपत में ही रह रहे हे हैं। हैं। बच्ची के परिजन ने बताया कि द्रोणपाल कई दिनों से बच्ची को अपने पास बुलाने के लिए तरह-तरह के झांसे दे रहा था। परिवार वालों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी हरकतें बंद नहीं हुईं। मंगलवार शाम वह बच्ची को उठा ले गया और अपने घर में ले जाकर दुष्कर्म किया। पुलिस आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है।