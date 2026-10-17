मजदूर बना कंपनी मालिक, फर्जी फर्म खोलकर करोड़ों का लेन-देन, 3 करोड़ की जीएसटी चोरी
बरेली में एक मजदूर कंपनी मालिक बना। पुलिस ने 3 करोड़ की जीएसटी चोरी में गिरफ्तार किया है। गिरोह का सरगना प्रशांत गुप्ता और उसका भाई फरार है। वहीं, उसका पिता जेल में । जेल गए अमन की फर्म जागेश्वर ट्रेडर्स से भी करोड़ों का लेनदेन किया गया।
बरेली, मुख्य संवाददाता। जागेश्वर ट्रेडर्स के नाम पर फर्जी फर्म खोलकर करीब 3.06 करोड़ रुपये की बोगस इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) पास ऑन करने वाले आरोपी को एसआईटी ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इससे पूर्व वह मजदूरी करता था लेकिन फर्जी फर्म खोलकर करोड़ों का लेनदेन करने लगा। गिरोह का सरगना अभी फरार चल रहा है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है।
राज्य कर विभाग के खंड-08, बरेली के उपायुक्त की लिखित शिकायत पर थाना इज्जतनगर में जीएसटी फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोप था कि बिहारीपुर सिविल लाइंस में अमन कश्यप के नाम से जागेश्वर ट्रेडर्स नाम की फर्म/कंपनी पंजीकृत है और उसके जरिये करोड़ों का कारोबार दिखाकर करीब 3.06 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी की गई।
राज्य कर विभाग की जांच में फर्म का घोषित कारोबारी स्थल मौल्या मार्केट, छोटी बिहार, पीलीभीत बाईपास, बरेली में अस्तित्व में नहीं मिला। इस पर मुकदमे की जांच कर रहे एसआईटी के इंस्पेक्टर संजय धीर ने गुरुवार रात बिहारीपुर स्थित अमन कश्यप के घर से दबिश देकर उसे गिरफ्तार करके शुक्रवार को जेल भेज दिया।
पारस ट्रेडर्स पर मिले पिता और भाई
अमन के अनुसार, प्रशांत गुप्ता उन्हें मिनी बाईपास स्थित पारस ट्रेडर्स पर ले गया। वहां प्रशांत का भाई पारस और पिता सुभाष गुप्ता भी मौजूद थे। आरोप है कि फर्म खुलवाने के लिए उनसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो उपलब्ध कराने को कहा गया। इसके बदले कारोबार के अनुसार हिस्सा देने की बात कही गई। अमन और अरुण के लिए 55-55 हजार रुपये तय हुए थे। अमन ने बताया कि कुछ समय तक उन्हें नकद रुपये मिलते रहे, लेकिन उसने ज्यादा रुपये मांगे तो प्रशांत ने फोन उठाना बंद कर दिया। इसके बाद अरुण को आयकर विभाग का नोटिस मिला तो वे लोग छिपने लगे।
अन्य लोगों की भूमिका की भी होगी जांच
इंस्पेक्टर संजय धीर ने बताया कि पूछताछ में अमन ने प्रशांत गुप्ता, अपने भाई पारस, पिता सुभाष गुप्ता और सचिन कुमार व अरुण कुमार की जानकारी दी है। प्रशांत पूर्व में जेल जा चुका है लेकिन अब दो मामलों में वांछित है। उसका पिता सुभाष जेल में है और उसका भाई पारस फरार है। सचिन और अरुण की तलाश की जा रही है।
प्रशांत ने फर्म खुलवाने का दिया था लालच
पुलिस की पूछताछ में अमन कश्यप ने बताया कि उसके मोहल्ले के सचिन कुमार और अरुण कुमार से उसकी दोस्ती थी। कई साल पहले तीनों बिशप मंडप इंटर कॉलेज में लगने वाली नुमाइश में मजदूरी पर झूले पर टिकट काटने का काम करते थे। इसी दौरान सचिन की मुलाकात मठ लक्ष्मीपुर निवासी प्रशांत गुप्ता से हुई। प्रशांत ने सचिन को फर्म बनाकर दुकान का कारोबार दिखाने और इसके बदले अच्छी आमदनी होने का लालच दिया। इसके बाद सचिन ने उसे और अरुण को भी इस काम के लिए तैयार कर लिया।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
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