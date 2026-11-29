साइबर ठगों को रकम देने को डिजिटल अरेस्ट हुई महिला ने गहने बेचे और लोन लिया। इसके बाद महिला प्लॉट बेचने की तैयारी में थी। लेकिन महिला ने एक खबर पढ़ी और फिर ठगी होने की जानकारी हुई। मामले में शातिर महिला से 80 लाख वसूल चुके थे।

बरेली, मुख्य संवाददाता। साइबर ठगों ने सेवानिवृत्त महिला स्वास्थ्यकर्मी को मनी लांड्रिंग के नाम पर अपने जाल में फंसा लिया। सीबीआई बनकर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 26 दिन तक उन्हें निगरानी में रखा और 80 लाख 20 हजार रुपये की रकम ट्रांसफर करा ली। इसी बीच उन्होंने हकीम खुर्शीद से ठगी की कोशिश की खबर पढ़ी तो ठगों का फोन काटकर आगे होने वाली ठगी से बच गई। इसके बाद वह साइबर थाना पहुंचीं। तहरीर देकर अज्ञात ठगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।

सिविल लाइंस में स्टेशन रोड पर रहने वाली सुनीला शर्मा बिथरी चैनपुर सीएचसी से रिटायर्ड हेल्थ सुपरवाइजर हैं। अविवाहित होने के कारण वह अकेली ही रहती हैं और घर में एक नौकरानी काम करती है। सुनीला ने पुलिस को बताया कि 26 अक्तूबर को एक व्यक्ति ने खुद को सीबीआई अफसर बताकर उन्हें कॉल किया और खाते में मनी लांड्रिंग की रकम आने की बात कहते हुए जेल भेजने की धमकी दी। उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर लिया और वीडियो कॉल के जरिये निगरानी की जाने लगी। दूसरी ओर से पुलिस की वर्दी में कई महिला-पुरुष उनसे पूछताछ कर रहे थे। जांच के नाम पर 26 अक्तूबर से 20 नवंबर के बीच आरटीजीएस व चेक के जरिये पांच बार में 80 लाख 20 हजार विभिन्न खातों में ट्रांसफर करा लिए।

जमानत के लिए लोन और गहने बेचकर दी रकम उर्मिला ने 17 अक्तूबर को 25 लाख रुपये का प्लॉट बेचा था, जिसकी रकम उनके पास थी। ठगों ने जमानत कराने के लिए उनसे 15 लाख रुपयों की मांग की। इससे वह डर गईं और पांच लाख रुपये उनके बताए बैंक खाते में जमा कर दिए। मगर डिमांड लगातार बढ़ती गई और रुपये न होने पर उन्होंने एलआईसी से लोन लेकर ठगों को रकम दी। जेल जाने से बचने के लिए अपने गहने बेचकर उससे मिल रकम भी ठगों को दे दी।

निवेश के नाम पर 40 लाख की ठगी का दोबारा प्रयास महिला स्वास्थ्यकर्मी से ठगी के मामले में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इसमें सामने आया है कि महिला को पहली सामान्य कॉल लखनऊ से की गई थी और फिर आगे की व्हाट्सएप कॉल का आईपी एड्रेस सिंगापुर का सामने आया। इस वजह से पुलिस कॉल के लिए सिम बॉक्स इस्तेमाल करने की आशंका जता रही है।

80 लाख रुपये की ठगी के बाद महिला का प्लॉट बिकवाने की थी कोशिश सुनीला शर्मा से 80 लाख रुपये से ज्यादा की ठगी के बाद साइबर अपराधियों के दूसरे साथी उनके पीछे लग गए। सहानुभूति दिखाते हुए ठगों ने कहा कि उनकी सारी रकम चली गई है लेकिन वे निवेश के जरिये मुनाफा कराकर उनकी भरपाई की कोशिश करेंगे। सुनीला शर्मा फिर उनकी बातों में आ गईं और बता दिया कि उनके पास 40 लाख रुपये का एक प्लॉट भी मौजूद है। इस पर उन्होंने वह प्लॉट बिकवाकर शेयर मार्केट में निवेश कराकर मुनाफा कराने का झांसा दिया। इस पर साइबर थाना प्रभारी धनंजय पांडेय ने उन नंबरों को ब्लॉक कराकर किसी के झांसे में न आने की बात कही।

सुनीला शर्मा ने पुलिस को बताया कि उन्होंने 27 अक्तूबर को बैंक ऑफ बड़ौदा से 25.10 लाख रुपये चेक और 29 अक्तूबर को 35.10 लाख रुपये आरटीजीएस के जरिये ट्रांसफर कराए। छह नवंबर को आरटीजीएस के माध्यम से 7.5 लाख, फिर पांच नवंबर को 7.5 लाख और 20 नवंबर को भी पांच लाख रुपये ट्रांसफर कराए। इस तरह उनसे कुल 80 लाख 20 हजार रुपये की ठगी की गई। पुलिस ने उन मोबाइल नंबरों की भी जांच की, जिनसे सुनीला शर्मा को कॉल की गई थी। इसमें पहली सामान्य कॉल लखनऊ के नंबर से होने की जानकारी मिली। बाकी सभी व्हाट्सएप कॉल थीं, जिसमें आईपी एड्रेस सिंगापुर का बताया गया है। इस पर पुलिस सिम बॉक्स के जरिये कॉल होने की आशंका जता रही है।

ठगी में इस्तेमाल हुए फर्म के नाम पर खुले खाते सुनीला से ठगी की रकम बैंक ऑफ इंडिया पूरब बाजार सहरसा में लक्ष्मी एग्रो, उत्कर्ष स्माल फाइनेंस जानकीपुरम में महागौरी, भागलपुर में पीके हैंडलूम के बंधन बैंक, कोलकाता स्थित केनरा बैंक की एलसी रोड शाखा में सोहेल गारमेंट और प्रयत्न सेवा समिति शास्त्रीपुरम आगरा के यस बैंक के खाते में ट्रांसफर हुई। ठगी की रकम बड़ी होने के कारण इसमें फर्म के नाम पर खुलवाए गए बैंक खाते ही इस्तेमाल किए गए। पुलिस इन खातों के जरिये मनी ट्रेल का पीछा कर रकम फ्रीज कराने की कोशिश कर रही है।