अमेरिका से लौटे इंजीनियर से निवेश के नाम पर 96 लाख ठगे, मुनाफा देकर लगाया चूना

संक्षेप: कुछ समय पूर्व ही अमेरिका से लौटे मैकेनिकल इंजीनियर को साइबर ठगों ने निवेश के जरिये अच्छा मुनाफा कराने का झांसा देकर अपने जाल में फंसा लिया और करीब 96 लाख रुपये की ठगी कर ली। इस मामले में यूपी के बरेली में साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

उत्सव पार्ट टू निवासी ओमप्रकाश राय अमेरिका में मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे। कुछ समय पूर्व वह बरेली लौट आए और यहां काम शुरू कर दिया। इसी बीच पांच अगस्त को उनके मोबाइल पर एक व्यक्ति ने व्हाट्सएप कॉल किया। एक मोबाइल एप की जानकारी देते हुए, उसके जरिये शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने पर अच्छा मुनाफा कराने का झांसा दिया। फिर उन्हें एफ753 अरिहंत कैपिटल इंटरनल नाम के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया। 14 अगस्त को उन्हें एक लिंक भेजकर एसीएमएल प्रो पर उनका ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा दिया गया।

नहीं निकली रकम तो हुआ ठगी का शक ओमप्रकाश राय ने पुलिस को बताया कि एक बार उन्हें 2.65 लाख का मुनाफा भी हुआ। इसी वजह है कि साइबर ठगों के झांसे में आ गए। इसके बाद वह ठगों के बताए खातों में निवेश करते चले गए और जब उन्होंने रकम निकालने की कोशिश की तो नाकाम रहे। इस पर उन्हें ठगी का शक हुआ। उन्होंने ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत की और अब साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।