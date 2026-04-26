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डॉक्टर ने नशे में दौड़ाई थार की टक्कर से मरीज की मौत, भीड़ ने पकड़कर पीटा और फिर...

Apr 26, 2026 12:45 pm ISTSrishti Kunj मुख्य संवाददाता, बरेली
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यूपी के बरेली में शराब के नशे में धुत थार दौड़ा रहे डॉक्टर ने ऑटो में टक्कर मार दी। हादसे में दवाई लेकर आ रहे ऑटो में बैठे मरीज की मौत हो गई और चालक घायल हो गया। भीड़ ने थार चला रहे डॉक्टर को पकड़ पीट दिया। पुलिस ने उसे भीड़ से छुड़ाया।

डॉक्टर ने नशे में दौड़ाई थार की टक्कर से मरीज की मौत, भीड़ ने पकड़कर पीटा और फिर...

यूपी के बरेली में शराब के नशे में धुत थार दौड़ा रहे डॉक्टर ने ऑटो में टक्कर मार दी। हादसे में दवाई लेकर आ रहे ऑटो में बैठे मरीज की मौत हो गई और चालक घायल हो गया। भीड़ ने थार चला रहे डॉक्टर को पकड़ पीट दिया। पुलिस ने उसे भीड़ से छुड़ाया। कैंट के गांव मिर्जापुर निवासी संदीप कश्यप ने बताया कि शुक्रवार शाम उनके पिता 65 वर्षीय ओमकार कश्यप इचौरिया से दवाई लेकर ऑटो में बैठकर घर लौट रहे थे। तभी बुखारा रोड स्थित गांव बभिया के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार थार ने उनके ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी।

हादसे में उनके पिता व चनेहटी निवासी ऑटो चालक अमन घायल हो गए। भीड़ ने भागने की कोशिश कर रहे थार चालक को पकड़ लिया और पिटाई कर दी। बभिया चौकी की पुलिस ने कार चालक को कब्जे में ले लिया और दोनों घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया, जहां ओमकार की मौत हो गई। थार चला रहे युवक की पहचान फरीदपुर के लौंगपुर निवासी डॉ. तौफीक अंसारी के रूप में हुई। वह क्लीनिक चलाते हैं। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर डॉक्टर को हिरासत में ले लिया।

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मौत से परिवार में मचा कोहराम

शराब पीकर तेज रफ्तार में थार दौड़ा रहे डॉक्टर ने ऑटो में टक्कर मार दी। इस हादसे में दवाई लेकर आ रहे ऑटो में बैठे मरीज की मौत हो गई। ओमकार की मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। बेटे संदीप कश्यप ने बताया कि उनके पिता खेतीबाड़ी कर परिवार का पालन-पोषण करते थे। परिवार में पत्नी सोमवती समेत चार बेटियां और दो बेटे हैं। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजन को सौंप दिया है।

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मेडिकल में हुई शराब पीने की पुष्टि

थार चला रहे युवक की पहचान फरीदपुर के गांव लौंगपुर निवासी डॉ. तौफीक अंसारी के रूप में हुई। इंस्पेक्टर संजय धीर ने बताया कि डॉ. तौफीक शराब के नशे में धुत थे, जिसके चलते कार से नियंत्रण खो बैठे और यह हादसा हो गया। मेडिकल परीक्षण में भी उनके नशे में होने की पुष्टि हुई है। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।

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Srishti Kunj

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Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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