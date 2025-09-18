UP Bareilly Disha Patani House Firing CCTV footage Viral Bike Riders Shot many rounds Video: दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग का वीडियो वायरल, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते दिखे बाइक सवार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
UP News

Video: दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग का वीडियो वायरल, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते दिखे बाइक सवार

अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने 2500 से ज्यादा सीसीटीवी की जांच की है। इनमें से एक की फुटेज वायरल हो रही है। इसमें दिख रहा है कि बाइक पर आए बदमाशों ने घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की।

Srishti Kunj मुख्य संवाददाता, बरेलीThu, 18 Sep 2025 08:33 AM
Video: दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग का वीडियो वायरल, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते दिखे बाइक सवार

अभिनेत्री दिशा पटानी के घर पर फायरिंग के दो आरोपी पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिए हैं। इसी के बाद सोशल मीडिया पर दिशा पटानी के घर पर फायरिंग की एक वीडियो वायरल हो गई है। इस वीडियो में दो आरोपी बाइक पर आते दिख रहे हैं। दोनों ने पहले घर के सामने रेकी की और फिर दोबारा बाइक वापस लाकर वहां फायरिंग की।

यूपी पुलिस के मुताबिक 12 सितंबर की तड़के 3:33 बजे अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर फायरिंग की सूचना पर पुलिस टीमें सक्रिय हुईं तो एक पड़ोसी ने बताया कि 11 सितंबर की सुबह करीब 4:35 बजे भी एक फायर किया गया था। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में पता चला कि 12 सितंबर को सफेद अपाचे बाइक और 11 सितंबर को काली सुपर स्पलेंडर बाइक पर आए दो-दो शूटर्स ने फायरिंग की है। जांच में घर पर फायरिंग की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है।

फुटेज को फॉलो करते हुए पुलिस बढ़ी तो 11 सितंबर को फायरिंग के बाद दोनों बाइकों पर चारों बदमाश झुमका तिराहा, फतेहगंज पश्चिमी टोल प्लाजा, मिलक मंदिर तक दिखे। इनमें से स्पलेंडर पर नकुल व विजय और अपाचे पर अरुण व रविंद्र नाम के शूटर थे। इसके बाद ये चारों रामपुर के धमोरा स्थित ‘अपना पंजाब’ होटल में ठहर गए। दोपहर तक फायरिंग की घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो नकुल व विजय स्पलेंडर से आगे चले गए। अरुण व रविंद्र ‘अपना पंजाब’ होटल में ही ठहर गए।

झुमका तिराहे की फुटेज बनी सबसे ज्यादा मददगार

अरुण व रविंद्र ‘अपना पंजाब’ होटल से 11/12 सितंबर की रात 2:25 बजे अपाचे से रवाना हुए और झुमका तिराहा आ गए। यहां दोनों ने चाय पी और करीब 22 मिनट का समय बिताया। इतने समय यहां की सीसीटीवी फुटेज में दोनों के चेहरे साफ कैद हो गए। पता चला कि अपाचे चला रहा अरुण है, जिसने हेलमेट लगाया है और पीछे बैठा रविंद्र है, जिसने लाल रंग के प्यूमा के जूते पहने हैं। झुमका से दोनों चौपुला आए और 12 सितंबर की तड़के 3:33 बजे दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग कर निकल गए।

