मुफ्त आईफोन और गिफ्ट्स के लालच में गंवाई मोटी रकम, ऑनलाइन ऑफर के नाम पर ठगा

संक्षेप: यूपी के बरेली में आईफोन समेत व गिफ्ट के लालच में फंसे एक व्यक्ति से साइबर ठगों ने करीब एक लाख की ठगी कर ली। इस मामले में थाना इज्जतनगर में मुकदमा दर्ज कराया है। व्यक्ति को साइबर ठगों ने पहले लालच दिया फिर रकम वसूल ली।

यूपी के बरेली में आईफोन समेत व गिफ्ट के लालच में फंसे एक व्यक्ति से साइबर ठगों ने करीब एक लाख की ठगी कर ली। इस मामले में थाना इज्जतनगर में मुकदमा दर्ज कराया है। व्यक्ति को साइबर ठगों ने पहले लालच दिया फिर रकम वसूल ली। ऑनलाइन ऑफर देकर ठगों ने मोटी रकम वसूली है। इस मामले में पुलिस को सूचना दी गई।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार नगरिया परीक्षित निवासी महेश कुमार शर्मा ने कहा है कि छह दिसंबर की शाम एक व्यक्ति ने फोन करके कहा कि वह रोहिणी, दिल्ली स्थित जेजे कम्युनिकेशन से मनीष जैन बोल रहा है। उन्होंने ऑनलाइन एक ऑफर जीता है, जिसमें आईफोन, गोल्डन घड़ी, हेडफोन और जेजे बैग शामिल है। फिर उसने रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर 1520 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करा लिए। इसके बाद ठग ने 74138 रुपये का बिल व्हाट्सएप पर भेजा और इंश्योरेंस फीस के नाम पर 6446 रुपये जमा कराए। यह रकम गलत ट्रांसफर होने की बात कहकर दो बार 6400-6400 रुपये और ट्रांसफर करा लिए।