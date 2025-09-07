UP Bareilly Cyber Crime Man duped with 24 lakh rupees getting 3 thousand as profit तीन हजार के चक्कर में गंवाए 24 लाख, मुनाफे का लालच देकर साइबर ठगों ने लूटा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
तीन हजार के चक्कर में गंवाए 24 लाख, मुनाफे का लालच देकर साइबर ठगों ने लूटा

यूपी के बरेली में करीब तीन हजार रुपये का मुनाफा देकर साइबर ठगों ने एक व्यक्ति से 24 लाख रुपये की ठगी कर ली। इस मामले में साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जांच कर रकम होल्ड कराने की कोशिश कर रही है।

Srishti Kunj मुख्य संवाददाता, बरेलीSun, 7 Sep 2025 09:37 AM
यूपी के बरेली में करीब तीन हजार रुपये का मुनाफा देकर साइबर ठगों ने एक व्यक्ति से 24 लाख रुपये की ठगी कर ली। इस मामले में साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जांच कर रकम होल्ड कराने की कोशिश कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

इज्जतनगर के मोहल्ला बन्नूवालनगर निवासी तन्मय कपूर ने पुलिस को बताया कि दस जुलाई को व्हाट्सएप पर उन्हें एक मैसेज मिला, जिसमें कैफे व होटल का रिव्यू करने पर रुपये मिलने की बात कही गई थी। आरोपियों के बताने के मुताबिक उन्होंने टेलीग्राम पर रिव्यू टास्क पूरा किया तो पहली बार में 150 रुपये मिले।

इसके बाद वेलफेयर टास्क करने की बात कही, जिसमें कुछ रकम लगाने पर अच्छा मुनाफा मिलने की बात कही और पहली बार में उन्हें 800 रुपये व दूसरी बार में दो हजार रुपये का फायदा हुआ। इस तरह वे ठगों के जाल में फंस गए।

टास्क फेल होने के बहाने ठगी की शुरुआत

पांच हजार रुपये का टास्क पूरा होने के बाद उन्हें ठगों ने अपने जाल फंसाया और पांच हजार, 23 हजार व 68 हजार रुपये लगवाए। अंतिम टास्क गलत होना बताकर 1.20 लाख रुपये लगवाए। इस तरह वह जाल में फंसते गए और ठग किसी न किसी बहाने रकम निवेश कराते रहे। धीरे-धीरे 16 जुलाई तक उनसे 24 लाख रुपये की ठगी कर ली गई।

अंत तक मांगते रहे 6.11 लाख

ठगी का अहसास होने के बाद भी साइबर ठग रकम की निकासी के लिए उनसे 6.11 लाख रुपये मांगते रहे। इस पर उन्होंने साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत की और अब साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर उनकी रकम होल्ड कराने का प्रयास कर रही है।

