Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Bareilly Court Punished Rape Accused 20 years jail for kidnapping raping Minor Girl for one month
8 वीं की छात्रा को बहलाकर ले गया उत्तराखंड, एक महीने तक रेप करने वाले को 20 साल कैद

8 वीं की छात्रा को बहलाकर ले गया उत्तराखंड, एक महीने तक रेप करने वाले को 20 साल कैद

संक्षेप:

यूपी की नाबालिग छात्रा को बहलाकर उत्तराखंड ले जाकर दुष्कर्म करने वाले दोषी उदय जाट को बरेली के विशेष जज पाक्सो एक्ट प्रथम हेमेंद्र कुमार सिंह की विशेष कोर्ट ने बीस साल की सजा सुनाई है। उस पर 35 हजार का जुर्माना भी डाला है।

Dec 18, 2025 09:44 am ISTSrishti Kunj विधि संवाददाता, बरेली
share Share
Follow Us on

यूपी की नाबालिग छात्रा को बहलाकर उत्तराखंड ले जाकर दुष्कर्म करने वाले दोषी उदय जाट को बरेली के विशेष जज पाक्सो एक्ट प्रथम हेमेंद्र कुमार सिंह की विशेष कोर्ट ने बीस साल की सजा सुनाई है। उस पर 35 हजार का जुर्माना भी डाला है, जिसकी 90 फीसदी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने उप्र सरकार को पीड़िता को अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के बतौर 50 हजार की राशि देने का भी आदेश दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

विशेष लोक अभियोजक सरनाम सिंह ने बताया कि थाना प्रेमनगर में पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कर बताया थाकि उनकी आठवीं में पढ़ने वाली बेटी को 10 नवंबर 2021 को इज्जतनगर के रोडनंबर 8 निवासी उदय जाट बहलाकर ले गया। एक माह बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। 30 दिसंबर 2021 को पुलिस ने रोडवेज बस अड्डे से उसके कब्जे से पीड़िता को बरामद किया था।

ये भी पढ़ें:सड़क के किनारे मिली महिला की जली हुई लाश, हत्या कर पहचान छिपाने को फूंक डाला शव

बरेली की पॉक्सो अदालत ने 2022 के इस केस में सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। बताया गया कि एक नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के मामले में 25 वर्षीय दिहाड़ी मजदूर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 13 वर्षीय लड़की को उसके पड़ोसी ने उसके घर से अगवा किया था और एक महीने तक बंधक बनाकर रखा और बार-बार उसके साथ बलात्कार किया। अभियोजन पक्ष ने बुधवार को बताया कि महीनों बाद पता चला कि वह 23 सप्ताह की गर्भवती थी और बाद में उसने मृत शिशु को जन्म दिया।

फैसला सुनाते हुए विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश देवाशीष पांडे ने कहा कि इस व्यक्ति ने पूरी तरह से होश में रहते हुए और पूरी समझ होने के बावजूद एक निर्दोष बच्ची के खिलाफ जघन्य और पापपूर्ण कृत्य किया। ऐसी दरिंदगी के लिए किसी भी तरह की नरमी की गुंजाइश नहीं है। वह कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा का हकदार है। इस गंभीर यौन हमले ने पीड़िता को स्थायी शारीरिक और मानसिक आघात पहुंचाया है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Bareilly News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |