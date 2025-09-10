UP Bareilly Couple ran from home Boyfriend Arrested girlfriend Waited on Station यूपी से दिल्ली भागने को घर से निकले, प्रेमी रास्ते से गिरफ्तार, प्रेमिका स्टेशन पर करती रही इंतजार और फिर..., Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Bareilly Couple ran from home Boyfriend Arrested girlfriend Waited on Station

यूपी से दिल्ली भागने को घर से निकले, प्रेमी रास्ते से गिरफ्तार, प्रेमिका स्टेशन पर करती रही इंतजार और फिर...

यूपी में बदायूं के बिनावर थाना क्षेत्र के प्रेमी युगल साथ रहने के लिए अपने-अपने घरों को छोड़कर भागे। बिनावर पुलिस ने प्रेमी को रास्ते में ही पकड़ लिया। वहीं युवती बरेली जंक्शन आ गई। कई घंटे बैठी रही और प्रेमी का इंतजार करती रही।

Srishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, बरेलीWed, 10 Sep 2025 07:41 AM
share Share
Follow Us on
यूपी से दिल्ली भागने को घर से निकले, प्रेमी रास्ते से गिरफ्तार, प्रेमिका स्टेशन पर करती रही इंतजार और फिर...

यूपी में बदायूं के बिनावर थाना क्षेत्र के प्रेमी युगल साथ रहने के लिए अपने-अपने घरों को छोड़कर भागे। बिनावर पुलिस ने प्रेमी को रास्ते में ही पकड़ लिया। वहीं युवती बरेली जंक्शन आ गई। कई घंटे बैठी रही और प्रेमी का इंतजार करती रही। जब प्रेमी नहीं पहुंचा तो रोने लगी। खुद जीआरपी थाने पहुंच गई और अपनी प्रेम कहानी सुनाई।

युवती ने जीआरपी को बताया कि वह एक युवक से प्रेम करती है। दोनों एक ही क्षेत्र के रहने वाले हैं। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हो गया और अब दोनों शादी करना चाहते हैं। लेकिन दोनों के परिजन उनकी इस शादी के लिए तैयार नहीं है। इसलिए वह दोनों घर से भागकर दिल्ली जाना चाहते थे। दिल्ली में जाकर शादी करने की तैयारी में थे। प्रेमी ने उससे बरेली जंक्शन पर मिलने का वादा किया था। लेकिन प्रेमी जब जंक्शन नहीं पहुंचा तो वह घबरा गई और जीआरपी थाने पहुंच गई।

ये भी पढ़ें:बिना हेलमेट पेट्रोल न देने पर सेल्समैन को पीटा, गला दबाकर मारने की कोशिश

युवती ने पूरी बात पुलिस को बताई। जीआरपी जंक्शन एसएसआई संजीव बालियान ने बताया कि बिनावर थाना फोन कर जानकारी की गई तो पता चला, उसका प्रेमी पुलिस कस्टडी में है। युवती के परिवार वालों की शिकायत पर रास्ते से पुलिस ने पकड़ा था। सूचना पर बिनावर से आई पुलिस युवती को जीआरपी थाने से ले गई।

बताया जा रहा है कि युवती के परिजनों को लड़की के घर से भागने की जानकारी हुई तो उन्होंने पुलिस में भगाने वाले युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। इसके बाद पुलिस युवक को खोज रही थी। स्टेशन पहुंचने से पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया। वहीं, युवती को इसकी जानकारी नहीं थी और वो स्टेशन पर बॉयफ्रेंड का इंतजार करती रही।

Bareilly News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |