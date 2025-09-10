यूपी से दिल्ली भागने को घर से निकले, प्रेमी रास्ते से गिरफ्तार, प्रेमिका स्टेशन पर करती रही इंतजार और फिर...

यूपी में बदायूं के बिनावर थाना क्षेत्र के प्रेमी युगल साथ रहने के लिए अपने-अपने घरों को छोड़कर भागे। बिनावर पुलिस ने प्रेमी को रास्ते में ही पकड़ लिया। वहीं युवती बरेली जंक्शन आ गई। कई घंटे बैठी रही और प्रेमी का इंतजार करती रही।

यूपी में बदायूं के बिनावर थाना क्षेत्र के प्रेमी युगल साथ रहने के लिए अपने-अपने घरों को छोड़कर भागे। बिनावर पुलिस ने प्रेमी को रास्ते में ही पकड़ लिया। वहीं युवती बरेली जंक्शन आ गई। कई घंटे बैठी रही और प्रेमी का इंतजार करती रही। जब प्रेमी नहीं पहुंचा तो रोने लगी। खुद जीआरपी थाने पहुंच गई और अपनी प्रेम कहानी सुनाई।

युवती ने जीआरपी को बताया कि वह एक युवक से प्रेम करती है। दोनों एक ही क्षेत्र के रहने वाले हैं। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हो गया और अब दोनों शादी करना चाहते हैं। लेकिन दोनों के परिजन उनकी इस शादी के लिए तैयार नहीं है। इसलिए वह दोनों घर से भागकर दिल्ली जाना चाहते थे। दिल्ली में जाकर शादी करने की तैयारी में थे। प्रेमी ने उससे बरेली जंक्शन पर मिलने का वादा किया था। लेकिन प्रेमी जब जंक्शन नहीं पहुंचा तो वह घबरा गई और जीआरपी थाने पहुंच गई।

युवती ने पूरी बात पुलिस को बताई। जीआरपी जंक्शन एसएसआई संजीव बालियान ने बताया कि बिनावर थाना फोन कर जानकारी की गई तो पता चला, उसका प्रेमी पुलिस कस्टडी में है। युवती के परिवार वालों की शिकायत पर रास्ते से पुलिस ने पकड़ा था। सूचना पर बिनावर से आई पुलिस युवती को जीआरपी थाने से ले गई।