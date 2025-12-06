Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Bareilly Collectorate Man Create Ruckus for girlfriend Threatened to kill
गर्लफ्रेंड के लिए सूरत से लौटे प्रेमी का कलेक्ट्रेट पर हंगामा, किसी और से शादी पर जान से मारने की धमकी

गर्लफ्रेंड के लिए सूरत से लौटे प्रेमी का कलेक्ट्रेट पर हंगामा, किसी और से शादी पर जान से मारने की धमकी

संक्षेप:

यूपी के बरेली में मां और पति के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची युवती को उसके पूर्व प्रेमी ने रास्ते में घेर लिया और शादी करने का दबाव बनाने लगा। कहा कि मेरे साथ नहीं रहेगी तो वह दोनों को जान से मार देगा। हंगामा होते देखकर पुलिस पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर शांतिभंग में चालान कर दिया।

Dec 06, 2025 02:06 pm ISTSrishti Kunj मुख्य संवाददाता, बरेली
share Share
Follow Us on

यूपी के बरेली में मां और पति के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची युवती को उसके पूर्व प्रेमी ने रास्ते में घेर लिया और शादी करने का दबाव बनाने लगा। कहा कि मेरे साथ नहीं रहेगी तो वह दोनों को जान से मार देगा। हंगामा होते देखकर पुलिस पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर शांतिभंग में चालान कर दिया। मामले में मिली जानकारी के अनुसार भमोरा क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले युवक ने करीब महीने भर पहले फरीदपुर की युवती से शादी की है। युवती को उसका पति परेशान करता था, जिसके चलते वह घर से चली गई और स्टेशन पर परिचय के बाद इस युवक से शादी कर ली।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बताया जा रहा है कि शुक्रवार दोपहर युवती अपनी मां और पति के साथ किसी काम से कलेक्ट्रेट आई थी। इसी दौरान सूरत में काम करने वाला उसका रिश्ते का भतीजा आकाश वहां पहुंचा और कलेक्ट्रेट गेट पर युवती को घेर लिया। वह युवती पर पति को छोड़कर अपने साथ रहने का दबाव बनाने लगा। कहा कि उसकी बात नहीं मानी तो दोनों को जान से मार देगा। युवती ने मना किया तो वह भड़क गया और हंगामा करने लगा।

ये भी पढ़ें:मेला देखने गए युवक की पीटकर हत्या के बाद खेत में फेंका शव, लीवर और फेफड़ा फटा

मां और पति ने बीच बचाव किया तो उसने मारपीट कर दी। इस पर वहां भीड़ जुट गई और किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। कुछ ही देर में स्टेशन रोड चौकी इंचार्ज गौरव अत्री मौके पर पहुंचे और आकाश को गिरफ्तार कर शांतिभंग में चालान कर दिया। इस दौरान आकाश ने आरोप लगाया कि युवती की मां ने ही उसे सूरत से बुलाया और शादी कराने की बात कही। पूरे गांव में इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई लेकिन शादी दूसरे युवक से कर दी। इससे उसकी बदनामी हो रही है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Bareilly News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |