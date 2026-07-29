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बुलंदशहर की तरह बरेली में नाले में गिरकर बहा दिव्यांग बच्चा, अभी तक लापता

By Srishti Kunj
संवाददाता, बरेली
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बरेली में बारिश में नहाने के दौरान दिव्यांग बच्चा नाले में गिरकर बह गया। बच्चा अभी तक लापता है। उसकी खोज में नगर पालिका, फायर ब्रिगेड, पुलिस की टीमें जुटी हैं। दो जेसीबी मशीनें भी लगाई गई हैं। एसडीआरएफ भी तलाश कर रही है।

Child Drown
नाले में बच्चा बहने के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस और राहत कर्मी बच्चे की खोज में जुटे हैं।

यूपी में बरेली के आंवला में मोहल्ला खेड़ा में मंगलवार शाम को हुई बारिश के दौरान दिव्यांग बच्चा नाले में गिरकर बह गया। नाला गहरा है, बच्चे की खोज में पालिका की पांच टीमों को लगाया गया है। दो जेसीबी मशीन भी लगाई गई हैं, लेकिन देर शाम तक बच्चा बरामद नहीं हुआ तो देर रात एसडीआरएफ भी पहुंच गई। एसडीआरएफ के जवान भी नाले में बच्चे को तलाशते रहे मगर देर रात तक कुछ पता नहीं चला।

बच्चे के पिता नन्दराम प्रजापति ने बताया कि वह मोहल्ला खेड़ा का निवासी है और मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता है। उसका छह वर्षिय बेटा प्रीत एक पैर से दिव्यांग है और वॉकर से चलता है। वह मंगलवार दोपहर चार बजे बाद हुई बारिश में मोहल्ले के अन्य बच्चों के साथ गमाडेट मंदिर के पास नहा रहा था। अचानक पैर फिसलने से वह आठ फिट गहरे नाले में गिर गया, पूरे मोहल्ले के पानी का बहाव इस नाले की ओर है। तेज बहाव में बच्चा बह गया। उसके साथ के अन्य बच्चों ने परिजनों को सूचना दी, जिस पर मोहल्ले के लोगों ने बच्चे को खोजना शुरू किया।

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घटना की सूचना पर एसडीएम सुशील कुमार मिश्रा, तहसीलदार अतुल सेन सिंह, नायब तहसीलदार दीप्ति पाल, चेयरमैन सैय्यद आबिद अली, ईओ प्रदीप गिरि, कोतवाल बीनू सिंह, लेखपाल राहुल शर्मा आदि पहुंच गए। नगर पालिका की टीमों, पुलिस टीम तथा फायर बिग्रेड टीम ने बच्चे की खोज शुरू की। पालिका अध्यक्ष सैय्यद आबिद अली ने तमाम सफाई कर्मियों को बच्चे को खोजने में जुटाया।

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मंत्री के कहने पर डीएम ने भेजी एसडीआरएफ

चार घंटों के प्रयास के बाद भी देर शाम तक बच्चे की खोज नहीं की जा सकी। इसकी सूचना पर पूर्व चेयरमैन संजीव सक्सेना ने कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह को जानकारी दी, जिस पर मंत्री ने डीएम से फोन पर बात कर बच्चे को बरामद कराने के लिए कहा है। डीएम ने तत्काल एसडीआरएफ की टीम को आंवला भेजा। उन्होंने घटना को दुखद बताया है। एसडीआरएफ ने आते ही बच्चे की तलाश शुरू कर दी। एसडीआरएफ देर रात तक बच्चे की तलाश में नाला खंगालती रही मगर कुछ पता नहीं चला। ईओ नगर पालिका परिषद आंवला, प्रदीप गिरि ने कहा कि नाले में गिरे बच्चे की खोज के लिए नगर पालिका की पांच टीमें और एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई हैं। जल्द ही बच्चे को खोज लिया जायेगा।

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बड़े नालों पर नही हैं सुरक्षा के इंतजाम

नगर में कई बड़े और गहरे नाले हैं, लेकिन पालिका द्वारा उनके किनारे सुरक्षा फेंसिंग अथवा सुरक्षा दीवार की व्यवस्था नहीं की गई है। सभी जगह नाले खुले हुए हैं। लगभग छह साल पहले भी बारिश के दौरान मोहल्ला भुर्जीटोला से विलायतगंज जाने वाले रोड पर नाले में गिरकर एक बालक की मौत हो गई थी।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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