कथा सुनते हुए अचानक लापता हो गया बच्चा, अगले दिन कथास्थल पर तख्त के नीचे मिला शव
बरेली में कथा सुनते हुए अचानक एक बच्चा लापता हो गया। अगले दिन कथास्थल पर तख्त के नीचे बच्चे का शव मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में करंट लगने से मौत सामने आई है। परिवार ने आयोजकों पर आरोप लगाते हुए शिकायत करने की बात कही है।
यूपी के बरेली में परिवार वालों के साथ कथा सुनने गया छह साल का बच्चा खेलने के दौरान लापता हो गया और मंगलवार सुबह कथास्थल पर ही तख्त के नीचे उसका शव मिला। पोस्टमार्टम में उसकी मौत का कारण करंट लगना बताया गया है। बच्चे के परिवार वालों ने लापरवाही से मौत बताते हुए तहरीर देने की बात कही है। मामले में पुलिस जांच शुरू कर दी गई है।
मामले में कैंट के गांव नया मोहनपुर निवासी विमलेश ने जानकारी देते हुए बताया कि इन दिनों उनके गांव स्थित शिव मंदिर पर अमर सिंह कश्यप ने कथा का आयोजन कराया है। सोमवार शाम वह भी अपने छह वर्षीय बेटे अमित समेत परिवार के अन्य लोगों के साथ कथा सुनने गए थे। परिवार के लोग कथा सुनने में व्यस्त हो गए और अमित बच्चों के साथ खेलने लगा। इसी दौरान अमित लापता हो गया। वे लोग उसे देर रात तक तलाश करते रहे लेकिन कोई सुराग न लगने पर घर लौट आए। मंगलवार को पूर्वाह्न 11 बजे गांव के लोगों ने कथास्थल पर पड़े तख्त के नीचे अमित का शव पड़ा देखा तो पुलिस और परिजन को सूचना दी।
खेलने के दौरान बच्चे की करंट से मौत की आशंका
बरेली कैंट के गांव नया मोहनपुर में करंट से बच्चे की मौत की घटना सामने आने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पर कैंट इंस्पेक्टर संजय धीर और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। उन लोगों ने जांच की तो सामने आया कि जिस तख्त के नीचे अमित का शव मिला, वहां बिजली के तार बिखरे हुए थे। पूछताछ में यह भी सामने आया कि बच्चे छुपम-छिपाई खेल रहे थे। इस आधार पर पुलिस का कहना है कि तख्त के नीचे छिपने के दौरान करंट लगने से बच्चे की मौत हुई है। पोस्टमार्टम में करंट लगने से ही उसकी मौत की पुष्टि हुई है।
अमित अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। उसकी मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। परिजन ने इस हादसे को आयोजकों की लापरवाही बताते हुए कार्रवाई करने की बात कही है। कैंट इंस्पेक्टर संजय धीर ने बताया कि अभी इस मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है। मृतक के परिजन तहरीर देंगे तो जांच करके कार्रवाई की जाएगी। मामले में जांच की गई और बच्चे के साथ खेलने वाले अन्य बच्चों से भी जानकारी ली गई। साथ ही वहां मौजूद आयोजक और अन्य लोगों के भी बयान दर्ज किए गए हैं। आगे की कार्रवाई तहरीर मिलने के बाद ही की जाएगी।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें