UP Bareilly child Died falling from mother arm wife running from husband with lover

महिला के पति को देखकर प्रेमी ने बढ़ाई बाइक की रफ्तार, मां की गोद से गिरी बच्ची की मौत

यूपी के बरेली में फरीदपुर में दूसरे समुदाय के प्रेमी के साथ बाइक पर बैठकर जा रही समुदाय विशेष महिला को उसके पति ने देखा तो ऑटो से पीछा करना शुरू कर दिया। इस पर प्रेमी ने बाइक दौड़ा दी और वह अनियंत्रित होकर फिसल गई। एक माह की बच्ची मां की गोद से उछलकर गिरी और उसकी मौत हो गई।

Srishti Kunj संवाददाता, बरेलीSun, 17 Aug 2025 12:16 PM
यूपी के बरेली में फरीदपुर में दूसरे समुदाय के प्रेमी के साथ बाइक पर बैठकर जा रही समुदाय विशेष महिला को उसके पति ने देखा तो ऑटो से पीछा करना शुरू कर दिया। इस पर प्रेमी ने बाइक दौड़ा दी और वह अनियंत्रित होकर फिसल गई। एक माह की बच्ची मां की गोद से उछलकर गिरी और उसकी मौत हो गई। प्रेमी और उसके प्रेमी को भी चोटें आईं। मगर प्रेमी बाइक लेकर फरार हो गया। पुलिस ने बच्ची का पोस्टमार्टम कराकर परिवार वालों को सौंप दिया है।

फरीदपुर इलाके के एक गांव की युवती का निकाह 11 महीने पहले कैंट क्षेत्र के एक गांव के युवक से हुआ था। युवती के पति ने बताया कि शुक्रवार को उसकी पत्नी अपनी बहन के साथ एक माह की बच्ची को लेकर नरियावल जाने के लिए घर से निकली थी। नरियावल में उसकी पत्नी ने भुता के गांव मल्लपुर में रहने वाले दूसरे समुदाय के अपने प्रेमी को भी बुला लिया। इसके बाद पत्नी अपनी बहन और मासूम बच्ची को गोद में लेकर प्रेमी की बाइक पर बैठ गई।

उन्हें इसकी सूचना मिली तो वह ऑटो से उनका पीछा करने लगे। उसे देखकर पत्नी के प्रेमी ने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी, जिसके चलते फरीदपुर के गांव जेड़ के पास नेशनल हाईवे पर बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। इससे सभी सड़क पर गिर गए। उनकी एक माह की बेटी पत्नी की गोद से छिटककर सड़क पर जा गिरी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद पत्नी का प्रेमी चोट लगे होने के बावजूद मौके से फरार हो गया।

शादी के बाद भी दोनों में होती थी बातचीत

मगर शादी के बाद भी दोनों में फोन से बातचीत होती रही। इसकी भनक उसके पति को लग गई थी। शुक्रवार को उनकी बेटी मायके जाने को घर से निकली तो उसका पति भी पीछा करते हुए नरियावल पहुंच गया। उसने प्रेमी की बाइक पर पत्नी को बैठते देखा तो ऑटो से पीछा करना शुरू कर दिया। बेटी के प्रेमी ने भी उसे देख लिया और बाइक दौड़ा दी, जिसके चलते यह हादसा हुआ और उनकी एक माह की मासूम पोती की मौत हो गई।

ईंट भट्ठे पर काम के दौरान हुई थी दोस्ती

युवती के पिता ने बताया कि उसका परिवार दो साल पहले एक भट्ठे पर रहकर मजदूरी करता था। वहीं भुता के गांव मल्लपुर निवासी युवक भी काम करता था। वह उनकी बेटी से नजदीकी बनाने की कोशिश करता था और उनके घर भी आने-जाने लगा। बेटी से उसकी नजदीकी की जानकारी होने पर उन लोगों ने काम छोड़ दिया और अपने घर चले आए। बेटी की उन्होंने कैंट क्षेत्र के गांव में शादी कर दी।

