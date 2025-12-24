दिशा पटानी के घर पर फायरिंग केस में एक्शन, गोल्डी बराड़ गैंग के शूटर्स के खिलाफ चार्जशीट

संक्षेप: यूपी के बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर फायरिंग कर दहशत फैलाने के मामले में गोल्डी बराड़-रोहित गोदारा गैंग के दो नाबालिग समेत चार शूटर्स के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में पुलिस ने नोएडा में मुठभेड़ में मारे गए दो शूटर्स का भी उल्लेख किया है।

यूपी के बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर फायरिंग कर दहशत फैलाने के मामले में गोल्डी बराड़-रोहित गोदारा गैंग के दो नाबालिग समेत चार शूटर्स के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में पुलिस ने नोएडा में मुठभेड़ में मारे गए दो शूटर्स का भी उल्लेख किया है। बता दें कि 11 सितंबर की सुबह 4:15 और 12 सितंबर की तड़के 3:33 बजे लगातार दो दिन दो बाइकों पर आए दो-दो बदमाशों ने बरेली के सिविल लाइंस में स्थित फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर ताबड़तोड़ नौ राउंड फायरिंग कर दहशत फैलाई गई थी।

बताया गया कि इस घर में अभिनेत्री के पिता रिटायर्ड डिप्टी एसपी जगदीश पाटनी, उनकी बहन रिटायर्ड मेजर खुशबू पाटनी और उनकी मां रहती हैं। फायरिंग के बाद फेसबुक पोस्ट डाकर गोल्डी बराड़ गैंग के गैंगस्टर रोहित गोदारा ने इस घटना की जिम्मेदारी ली थी। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच की और 17 सितंबर को गाजियाबाद में नोएडा एसटीएफ, दिल्ली पुलिस और बरेली एसओजी की टीम ने गैंग के दो शूटर, रोहतक के कहनी निवासी रविंद्र और सोनीपत के गोहना रोड निवासी अरुण को मुठभेड़ में मार गिराया।

इसके बाद 19 सितंबर को बरेली पुलिस ने शाही थाना क्षेत्र में इस वारदात में शामिल दो अन्य शूटर राजस्थान के जनपद बियावर, थाना जैतारण के गांव बेडकला निवासी रामनिवास उर्फ दीपक उर्फ दीपू और ग्राम राजपुर थाना बड़ी जनपद सोनीपत निवासी अनिल को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में दीपू के पैर में गोली लगी थी। इस वारदात में शामिल बागपत के दो अन्य शूटर दिल्ली में गिरफ्तार कर किशोर सदन भेजे गए। कोतवाली इंस्पेक्टर सुरेश चंद्र गौतम ने बताया कि इस प्रकरण में दो नाबालिग और रामनिवास उर्फ दीपक उर्फ दीपू व अनिल के खिलाफ चार्जशीट लगाकर कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। चार्जशीट में मुठभेड़ में मारे गए दो शूटर रविंद्र और अरुण का भी उल्लेख किया गया है।

टिप्पणी करने की वजह से की गई थी फायरिंग बताया जा रहा है कि फिल्म अभिनेत्री की बहन रिटायर्ड मेजर खुशबू पाटनी ने प्रेमानंद महाराज और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य पर टिप्पणी की थी। हालांकि बाद उन्होंने इससे संबंधित पोस्ट हटाकर माफी भी मांग ली थी। रोहित गोदारा ने अपनी पोस्ट में इस टिप्पणी का बदला लेने के लिए ही फायरिंग कराने की बात कही थी।