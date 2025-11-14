Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Bareilly Car Fell 20 Feet From Bridge Broke Railing five Boys Injured one Serious
पुल की रेलिंग तोड़कर 20 फीट नीचे जा गिरी तेज रफ्तार कार, पांच युवक घायल, एक गंभीर

पुल की रेलिंग तोड़कर 20 फीट नीचे जा गिरी तेज रफ्तार कार, पांच युवक घायल, एक गंभीर

संक्षेप: यूपी के बरेली में सड़क हादसे में पांच युवा घायल हो गए। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पांचों युवक एक कार में सवार थे और उनकी कार पुल की रेलिंग तोड़कर नीचे जा गिरी। इस हादसे बाद पांचों को निकालकर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया।

Fri, 14 Nov 2025 03:32 PMSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, बरेली
share Share
Follow Us on

यूपी के बरेली में सड़क हादसे में पांच युवा घायल हो गए। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पांचों युवक एक कार में सवार थे और उनकी कार पुल की रेलिंग तोड़कर नीचे जा गिरी। इस हादसे बाद पांचों को निकालकर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। साथ ही पुलिस ने क्रेन की मदद से नीचे गिरी कार को निकाला।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार शीशगढ़ थाना क्षेत्र के मानपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार कार पुल की रेलिंग तोड़कर बहगुल नदी में जा गिरी। नदी के उस क्षेत्र में पानी कम होने के कारण कार डूबी नहीं। हालांकि, हादसे में कार सवार पांचों युवक घायल हो गए। हादसे के बाद आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। इनमें से एक युवक गुड्डू की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में सभी का इलाज जारी है।

ये भी पढ़ें:एयरफोर्स स्टेशन में वायुसैनिक ने की खुदकुशी, सर्विस पिस्टल से खुद को मारी गोली

पुलिस का कहना है कि शुक्रवार सुबह 10 बजे शीशगढ़ थाना क्षेत्र के गांव खेड़ा सराय निवासी पांचों युवक कार से बहेड़ी की ओर जा रहे थे। गाड़ी स्विफ्ट डिजायर बताई जा रही है। मानपुर गांव के पास बहगुल नदी के पुराने पुल से गुजरते हुए गाड़ी अनियंत्रित हो गई और तेज रफ्तार में होने के कारण लोहे की रेलिंग तोड़कर नीचे जा गिरी। कार को आदिल नाम का युवक चला रहा था। घायलों में आदिल, कासिम, फरमान, सलमान और गुड्डू शामिल हैं। पुलिस ने इनके परिजनों को सूचना दे दी है।

हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को वाहन से बाहर निकालकर नदी किनारे पहुंचाया। एम्बुलेंस के जरिए सभी को अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने उनके परिजनों को भी सूचना दे दी है। थाना शीशगढ़ पुलिस के अनुसार, घटनास्थल पर स्थिति सामान्य है। प्रभारी निरीक्षक हरेंद्र सिंह ने बताया कि कार के बेकाबू होकर पुल से गिरने के कारण पाँच लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Bareilly News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |