पुल की रेलिंग तोड़कर 20 फीट नीचे जा गिरी तेज रफ्तार कार, पांच युवक घायल, एक गंभीर

संक्षेप: यूपी के बरेली में सड़क हादसे में पांच युवा घायल हो गए। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पांचों युवक एक कार में सवार थे और उनकी कार पुल की रेलिंग तोड़कर नीचे जा गिरी। इस हादसे बाद पांचों को निकालकर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया।

यूपी के बरेली में सड़क हादसे में पांच युवा घायल हो गए। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पांचों युवक एक कार में सवार थे और उनकी कार पुल की रेलिंग तोड़कर नीचे जा गिरी। इस हादसे बाद पांचों को निकालकर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। साथ ही पुलिस ने क्रेन की मदद से नीचे गिरी कार को निकाला।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार शीशगढ़ थाना क्षेत्र के मानपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार कार पुल की रेलिंग तोड़कर बहगुल नदी में जा गिरी। नदी के उस क्षेत्र में पानी कम होने के कारण कार डूबी नहीं। हालांकि, हादसे में कार सवार पांचों युवक घायल हो गए। हादसे के बाद आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। इनमें से एक युवक गुड्डू की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में सभी का इलाज जारी है।

पुलिस का कहना है कि शुक्रवार सुबह 10 बजे शीशगढ़ थाना क्षेत्र के गांव खेड़ा सराय निवासी पांचों युवक कार से बहेड़ी की ओर जा रहे थे। गाड़ी स्विफ्ट डिजायर बताई जा रही है। मानपुर गांव के पास बहगुल नदी के पुराने पुल से गुजरते हुए गाड़ी अनियंत्रित हो गई और तेज रफ्तार में होने के कारण लोहे की रेलिंग तोड़कर नीचे जा गिरी। कार को आदिल नाम का युवक चला रहा था। घायलों में आदिल, कासिम, फरमान, सलमान और गुड्डू शामिल हैं। पुलिस ने इनके परिजनों को सूचना दे दी है।