तीन बच्चों के पिता ने नमकीन देकर 5 साल की बच्ची से किया रेप, खून से लथपथ पहुंची घर

तीन बच्चों के पिता ने पांच वर्ष की बच्ची से रेप किया। घर के पास खेल रही बच्ची को नमकीन देकर आरोपी साथ ले गया था। किसी के आने की आहट पर बच्ची को छोड़कर आरोपी वहां से भाग निकला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

यूपी में बरेली जिले के भोजीपुरा में तीन बच्चों के पिता ने पांच वर्षीय बच्ची से दरिंदगी की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित बच्ची को मेडिकल उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है। बताया जा रहा है कि भोजीपुरा के एक गांव में बुधवार दोपहर करीब 12 बजे पांच वर्षीय बच्ची अपने बड़े भाई के साथ खेल रही थी। तभी गांव का ही रहने वाला मुकेश वहां पहुंचा और बच्ची व उसके भाई को सोया नमकीन का पैकेट खरीद कर दिया। पैकेट लेकर बच्ची का भाई घर चला गया और मुकेश बच्ची को बहलाकर अपने घर ले गया।

वहां वह बच्ची के साथ दरिंदगी करने लगा, लेकिन इसी बीच किसी के आने की आहट हुई तो वह बच्ची को छोड़कर भाग गया। बच्ची रोती-बिलखती खून से लथपथ अवस्था में घर पहुंची और सारी घटना बताई। परिवार वाले बच्ची को लेकर भोजीपुरा थाने पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर प्रवीन सोलंकी घटनास्थल पहुंचे और भागने की तैयारी कर रहे आरोपी मुकेश को हिरासत में ले लिया।

पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद बच्ची को मेडिकल और उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है। इंस्पेक्टर ने बताया कि बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई थी। उसकी मां की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आरोपी को गुरुवार को जेल भेजा जाएगा। गांव वालों ने बताया कि आरोपी तीन बच्चों का पिता है।