दो महीने तक बैंक अफसर को लूटते रहे साइबर ठग नहीं हुई भनक, मुनाफे के नाम पर 90 लाख हड़पे

मुनाफे का झांसा देकर बैंक अफसर से 91.60 लाख की ठगी की गई। निवेश के बहाने साइबर ठगों ने डीडीपुरम निवासी बैंक अफसर को चूना लगा दिया। ठगी की शुरुआत 23 अप्रैल से हुई। दो महीने तक साइबर ठग बैंक अफसर से रकम वसूलते रहे।

Srishti Kunj मुख्य संवाददाता, बरेलीFri, 22 Aug 2025 02:33 PM
यूपी के बरेली में निवेश के जरिये मोटा मुनाफा कराने का झांसा देकर साइबर ठगों ने बैंक के असिस्टेंट मैनेजर से 91 लाख रुपये की ठगी कर ली। साइबर ठगों ने उनसे यह रकम एक एप के जरिये निवेश कराई थी और जब उन्होंने निकालने की कोशिश की तो नाकाम रहे। इस मामले में उन्होंने साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। दो महीने तक ठगी होती रही और बैंक अफसर को इसका अहसास नहीं हुआ।

डीडीपुरम निवासी विनीत कुमार अरोड़ा एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि अप्रैल माह में टेलीग्राम पर डारविन एक्स ग्लोबल सीसी नाम से उन्हें एक मैसेज पहुंचा और निवेश करने पर अच्छे मुनाफे की जानकारी दी गई। आरोपियों के लुभावने ऑफर में फंसकर 23 अप्रैल को उन्होंने अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते से 8.35 लाख और एचडीएफसी बैंक के खाते 53.75 लाख और कैपिटल बैंक के खाते से एक लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए।

परिवार वालों की रकम भी लगाई दांव पर

अपने तीन खातों से रकम निवेश करने के अलावा उन्होंने अपनी भतीजी अनन्या मोगा के कैपिटल बैंक के खाते से तीन लाख, आईडीएफसी बैंक के खाते से एक लाख रुपये, मां राजरानी के ज्वाइंट खाते से 24.25 लाख और पत्नी रेनू के खाते से 25 हजार रुपये निवेश किए। इस तरह उन्होंने कुल 91.60 लाख रुपये निवेश कर दिए। यह सारी रकम दो महीने में निवेश की गई।

निकासी की कोशिश पर मांगे 80 लाख

विनीत अरोड़ा का कहना है कि 91.60 लाख रुपये का निवेश होने के बाद एप में उन्हें मोटा मुनाफा दिखने लगा। इस पर उन्होंने मुनाफे की रकम निकालने की कोशिश की तो टैक्स के रूप में 80 लाख रुपये की डिमांड की गई। तब उन्हें ठगी का अहसास हुआ। उन्होंने आरोपियों के नंबरों पर कॉल किया तो सभी स्विच ऑफ मिले। इस पर उन्होंने साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत की और अब साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। मुकदमे की विवेचना इंस्पेक्टर नीरज सिंह को सौंपी गई है।

