बहुजन सम्यक पार्टी अध्यक्ष ने साथी संग किया महिला का गैंगरेप, उपाध्यक्ष बनाने के बाद किया ब्लैकमेल
बहुजन सम्यक पार्टी अध्यक्ष ने साथी संग महिला का गैंगरेप किया। महिला से दोस्ती की फिर पार्टी उपाध्यक्ष का पद देने के बाद रेप किया। अश्लील वीडियो बनाकर महिला को ब्लैकमेल करना शुरू किया। इसके बाद दोस्त के साथ मिलकर फिर गैंगरेप किया।
बरेली, मुख्य संवाददाता। यूपी के बरेली में दलित विधवा को पार्टी में पद देने का झांसा देकर बहुजन सम्यक पार्टी के अध्यक्ष और उसके साथी ने गैंगरेप किया। साथ ही वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया और पांच लाख रुपये भी वसूल लिए। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इज्जतनगर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रविवार को उन्हें जेल भेजा जाएगा।
हाफिजगंज थानाक्षेत्र में रहने वाली विधवा ने पुलिस को बताया कि रिठौरा का रहने वाला रक्षपाल सागर बहुजन सम्यक पार्टी (मिशन) का अध्यक्ष है। रक्षपाल ने पार्टी में उपाध्यक्ष बनाने का झांसा देकर उनसे दोस्ती कर ली और फिर वह कार्यालय पर काम करने के साथ ही प्रचार-प्रसार करने लगीं। आरोप है कि उपाध्यक्ष बनाने के बाद रक्षपाल ने मार्च 2025 में तुलाशेरपुर स्थित कार्यालय में कोल्ड ड्रिंक में नशा देकर उनसे साथ रेप किया और वीडियो बना लिया।
लखनऊ में साथी से कराया रेप
विधवा का आरोप है कि 10 अक्तूबर 2025 को लखनऊ ले जाकर रक्षपाल ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर अपने गांव के साथी जितेंद्र गंगवार उर्फ बिल्ला से भी रेप कराया। इसके बाद आरोपी लगातार उनका रेप करते रहे। विरोध पर बदनाम करने की धमकी दी जाती थी। धमकाने के लिए मैसेज भी भेजे जाते थे। साथ ही आरोपी ने रूपयों की मांग भी की।
जेवर बेचकर दिए पांच लाख रुपये
विधवा का यह भी आरोप है कि दोनों आरोपी वीडियो वायरल करने का झांसा देकर ब्लैकमेल करने लगे। बेटी की शादी तुड़वाने की धमकी दी और वीडियो डिलीट करने के बदले फरवरी से अगस्त 2026 के बीच उनसे पांच लाख रुपये वसूले। इनमें से कुछ रकम उन्होंने जेवर गिरवीं रखकर दी। अब उन्होंने आरोपियों के खिलाफ थाना इज्जतनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
महिला का कहना है कि शुरुआत में उसने अपनी व परिवार की बदनामी के डर से यह बात छिपाई। फिर आरोपी उसे ब्लैकमेल करके बेटी की शादी तुड़वाने की धमकी देने लगा। महिला ने आरोपियों से वीडियो डिलीट करने की बहुत मिन्नत की, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी।
एएसपी शिवम आशुतोष सिंह ने इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे पूछताछ में अनैतिक संबंध व रुपयों के लेन-देन की बात भी सामने आई है। आरोपियों को रविवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस सभी तथ्यों की छानबीन कर रही है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें