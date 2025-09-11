UP Bareilly Auto Driver killed man dead in small dispute shot him in head मामूली विवाद में ऑटो चालक ने साथियों संग मिलकर की एक की हत्या, सिर में मारी गोली, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
बरेली में आधी रात को युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामूली कहासुनी के बाद ऑटो चालक ने साथियों के साथ वारदात को अंजाम दिया। वारदात ईसाइयों की पुलिया के पास बुधवार देर रात हुई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।

Srishti Kunj मुख्य संवाददाता, बरेलीThu, 11 Sep 2025 01:11 PM
यूपी में बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात ईसाइयों की पुलिया के पास एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि युवक का सेटेलाइट बस अड्डे पर एक ऑटो चालक से विवाद हो गया था। विवाद बढ़ने पर ऑटो चालक ने अपने साथियों के साथ युवक के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस को सूचना दी गई।

जानकारी के अनुसार, बिशारतगंज निवासी गौरव गोस्वामी बुधवार को अपने चचेरे भाई आकाश गोस्वामी के साथ तहेरे भाई मनोज गोस्वामी से मिलने शाही थाना क्षेत्र के गांव कुल्छा गए थे। रात को लौटते समय तीनों भाइयों ने मनोज गोस्वामी के साथ साई किशोर होटल पर खाना खाया। इसके बाद मनोज अपने दोस्त लकी लभेडा और आकाश राठौर से मिलने बाइक से सेटेलाइट स्टैंड पहुंचे। यहीं गौरव की एक ऑटो चालक से कहासुनी हो गई।

आरोप है कि विवाद के बाद ऑटो चालक अपने साथियों के साथ ईसाइयों की पुलिया तक पहुंचा। वहां दोनों पक्षों में मारपीट और गाली-गलौज हुई। इसी बीच ऑटो चालक ने तमंचे से गोली चला दी, जो गौरव के सिर में लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया।गोली चलने के बाद साथ मौजूद लोग उसे आनन-फानन में गंगा चरण अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इंस्पेक्टर बारादरी धनंजय पांडे ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि घटना में शामिल आरोपियों की तलाश की जा रही है और जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मौके से एक ऑटो को कब्जे में ले लिया गया है।

