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उर्स के लिए बरेली की ट्रेनों के स्पेशल इंतजाम, यहां देखें ट्रेन नंबर और शेड्यूल

By Srishti Kunj
वरिष्ठ संवाददाता, बरेली
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उर्स के लिए बरेली की ट्रेनों के स्पेशल इंतजाम किए जा रहे हैं। स्पेशल प्लान के तहत कई ट्रेनों के समय में बदलाव किए गए हैं। ये जायरीन की सुविधा के लिए किया गया है। नीचे देखें ट्रेन नंबर और शेड्यूल।

Train Representative image
आला हजरत उर्स के लिए बरेली की ट्रेनों के समय में बदलाव किए गए हैं।

उत्तर रेलवे ने आला हजरत उर्स के अवसर पर 06 से 08 अगस्त तक जायरीन की सुविधा को विशेष प्लान तैयार किया है। कई ट्रेनों के ठहराव समय में अस्थायी वृद्धि, कुछ ट्रेनों का अतिरिक्त ठहराव, एक विशेष ट्रेन का संचालन और एक ट्रेन का समय पुनर्निर्धारित किया है। भीड़ को संभालने के उद्देश्य से विशेष परिचालन व्यवस्था लागू की गई है।

ट्रेनों के ठहराव समय में अस्थायी वृद्धि (डाउन दिशा)

- 13308 गंगा-सतलुज एक्सप्रेस प्रतिदिन ठहराव: 05:26-05:31 बजे

- 12356 अर्चना एक्सप्रेस - साप्ताहिक ठहराव: 06:05-06:10 बजे

- 12470 जम्मूतवी-कानपुर सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस-साप्ताहिक ठहराव 06:05-06:10 बजे

- 15212 जननायक एक्सप्रेस-प्रतिदिन ठहराव: 06:38-06:43 बजे

- 15904 चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस- साप्ताहिक ठहराव 06:58-07:03 बजे

- 15128 काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस-प्रतिदिन ठहराव: 16:32-16:37 बजे

- 14618 जनसेवा एक्सप्रेस- रोज ठहराव: 17:29-17:34 बजे

- 14230 योग नगरी ऋषिकेश-प्रयागराज संगम एक्सप्रेस -त्रि-साप्ताहिक ठहरावः 20:45-20:50 बजे

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अप दिशा की गाड़ियों का ठहराव ऐसे रहेगा

- 14673 शहीद एक्सप्रेस-सप्ताह में 4 दिन - ठहराव: 04:15-04:20 बजे

- 14649 सरयू-यमुना एक्सप्रेस-त्रि-साप्ताहिक ठहराव: 04:15-04:20 बजे

- 14617 एक्सप्रेस-रोज ठहराव: 05:12-05:17 बजे

- 12317 कोलकाता-अमृतसर अकाल तख्त - साप्ताहिक ठहराव: 06:05-06:10 बजे

- 12325 कोलकाता-नांगल डैम एक्सप्रेस - साप्ताहिक ठहराव: 06:05-06:10 बजे

- 22551 एक्सप्रेस-साप्ताहिक ठहराव: 19:18-19:23 बजे

- 12469 एक्सप्रेस-साप्ताहिक ठहराव: 19:18-19:23 बजे

- 18103 एक्सप्रेस-साप्ताहिक ठहरावः: 19:18-19:23 बजेे तक होगा। इससे यात्रियों को लाभ होगा।

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बरेली में ठहराव : 06 से 08 अगस्त (डाउन )

- 13258 एक्सप्रेसः आगमन 17:52 बजे, प्रस्थान 17:.57 बजे

- 12238 एक्सप्रेस: आगमन 02:50 बजे, प्रस्थान 02:55 बजे

- 12558 एक्सप्रेसः आगमन 18:24 बजे, प्रस्थान 18:29 बजे

- 12238 एक्सप्रेस: आगमन 02:50 बजे, प्रस्थान 02:55 बजे

- 12558 एक्सप्रेस: आगमन 18:24 बजे, प्रस्थान 18:29 बजेे

बरेली में ठहराव : 06 से 08 अगस्त (अप )

- 13257 एक्सप्रेसः आगमन 05:45 बजे, प्रस्थान 05:50 बजे

- 12237 एक्सप्रेसः आगमन 21:27 बजे, प्रस्थान 21:32 बजे

- 12557 एक्सप्रेसः आगमन 03:08 बजे, प्रस्थान 03:13 बजे

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इन गाड़ियों के समय में किया गया परिवर्तन

- गाड़ी संख्या 64177 (बरेली-मुरादाबाद) 08 अगस्त को प्रस्थान समय 14:40 बजे के स्थान पर 15:45 बजे तय किया गया है।

विशेष अनारक्षित रेलगाड़ी का भी होगा संचालन

- 08 अगस्त: गाड़ी संख्या 04301 बरेली-सहारनपुर अनारक्षित विशेष रेलगाड़ी: बरेली से 16:45 बजे

- 08 अगस्त: 64176 मेमू ट्रेन का मार्ग विस्तार: 64176 (बरेली-रोजा वाया सीतापुर सिटी तक) रोजा से 22:05 बजे

जंक्शन पर बनाई जाएगी हेल्पडेस्क

आला हजरत उर्स में ट्रेनों से देश-विदेश से हजारों की संख्या में जायरीन आते हैं। जंक्शन पर तीन दिन जबर्दस्त भीड़ रहती है। 6 से 8 अगस्त तक होने वाले उर्स को लेकर रेलवे ने जंक्शन पर विशेष सुरक्षा इंतजाम किये हैं। हेल्प डेस्क बनेगी। अतिरिक्त टिकट काउंटर खुलेंगे। सीएमआई मोहम्मद इमरान के नेतृत्व में आठ सदस्यीय टीम जायरीन को रेल एप पर टिकट बनाने की जानकारी देगी। 16 सदस्यीय टीम जंक्शन पर जायरीन की सेवा में लगेगी। आरपीएफ-जीआरपी के साथ-साथ सिविल पुलिस की टीमें भी प्लेटफार्मों से लेकर सर्कुलेटिंग एरिया में मुस्तैद रहेंगी।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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