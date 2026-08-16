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बाराबंकी में जंगली जानवर की दहशत! बकरी-नील गाय को बनाया निवाला, लोग घरों में कैद

By Srishti Kunj
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
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बाराबंकी में जंगली जानवर के हमले से दहशत फैल गई है। जानवर ने एक बकरी और एक नील गाय को निवाला बनाया है। लोग घरों में कैद हो गए हैं। वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।

यूपी के बाराबंकी में शरीफाबाद जंगल के पास वनरोज (नील गाय) व गांव में एक बकरी का क्षतविछत शव मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों में तेंदुआ आने की दहशत फैल गई। लोगों ने पगचिन्हों का वीडियो बनाया और वन विभाग को सूचना दी। जंगली जानवर के हमले की जानकारी मिलते ही मौके पर टीम पहुंचती इससे पहले बरसात हो गई और पगचिन्हों की जांच नहीं हो पाई। टीम ने जंगल के आस पास गांवों के लोगों को सतर्क रहने को कहा है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार सुबेहा थाना क्षेत्र का शरीफाबाद गांव जो गोमती नदी तलहटी पर बसा हुआ है। जिसके चलते यहां बहुत बड़ा जंगल है। इस जंगल में कई बार तेंदुआ देखा जा चुका है। ग्रामीणों के मुताबिक शनिवार देर शाम तेंदुआ शरीफाबाद के भुजियामऊ गांव पहुंच गया। गांव के रामकुमार की बकरी पर हमला बोलकर अपना निवाला बना लिया। बकरी के अवशेष थोडी दूर झाड़ियों में मिले। जंगल के बाहर वनरोज का शव भी क्षतविछत पाया गया। शनिवार सुबह कुछ महिलाएं जंगल की ओर जा रही थी। लेकिन बीच रास्ते मे स्थित झाड़ियों में तेंदुआ दिखाई पड़ा। तेंदुआ को देखते ही महिलाएं अपने अपने घरों की ओर भागी।

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बताया जा रहा है कि महिलाओं के भागने के थोड़ी देर बाद कुत्ते जंगल से सरपट गांव की ओर भाग रहे थे। उसके बाद गांव वासियों ने देखा कि एक कुत्ता घायल जंगल में पड़ा मिला। गांव वासियों ने घटना की जानकारी वन विभाग को दिया। गांव वालियों ने तेंदुए के हमले का दावा किया है। हालांकि अभी वन विभाग ने इस बारे में पुष्टि नहीं की है। वनदरोगा अनुज सिंह ने बताया कि विभाग की टीम संभावित स्थानों पर पहुंचकर कांबिंग कर रही है। ग्रामीणों ने जो वीडियो बनाकर दिया है उसके आधार पर अभी तेंदुए की पुष्टि नहीं की जा सकती। पगचिन्हों की जांच करने टीम गई थी, लेकिन बरसात होने के कारण पगचिन्ह मिट चुके थी। लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है।

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वन विभाग का कहना है कि कांबिंग के लिए टीमें लगाई गई हैं। टीमों ने जानवरों के अवशेषों की भी जांच की है। हालांकि अभी हमला करने वाले जानवर के बारे में जानकारी नहीं हो पाई है। गांव वालों ने तेंदुआ की बात कही है लेकिन पुष्टि नहीं है। वीडियो में पगचिन्ह दिख रहे हैं लेकिन वो किसी अन्य जानवर के भी हो सकते हैं। अभी जांच जारी है। जानकारी और पुष्टि होते ही जानवर को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए जाएंगे।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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