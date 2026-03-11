Hindustan Hindi News
यूपी के इस जिले में 84 केंद्रों पर बढ़े हुए MSP पर होगी गेहूं खरीद, तैयारियां तेज

Mar 11, 2026 05:59 pm IST
यूपी के बाराबंकी में 84 केंद्रों पर बढ़े हुए MSP पर गेहूं खरीद होगी। इसको लेकर तैयारियां तेज हैं। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 160 रुपये प्रति कुंतल बढ़ाया है।

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में धान खरीद का लक्ष्य पूरा होने के बाद अब विभाग ने गेहूं खरीदने तैयारियां तेजी शुरू कर दी है। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 160 रुपये प्रति कुंतल बढ़ाया है। गेहूं का नया समर्थन मूल्य 2585 रुपये कर दिया गया है। गेहूं खरीदने के लिए 84 केंद्रों का निर्धारण कर दिया गया है। संभावना है कि 17 मार्च से खरीद केंद्र संचालित हो जाएंगे। इस बीच बाजार में गेहूं का भाव समर्थन मूल्य से नीचे पहुंच गया है, जिससे इस बार सरकारी खरीद बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।

जिले में इस बार करीब 1.31 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में गेहूं की खेती हुई है। पैदावार भी पिछले वर्ष के बराबर रहने का अनुमान है। सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति कुंतल तय किया है, जबकि होली से पहले 2480 रुपये प्रति कुंतल बिकने वाला गेहूं का बाजार भाव घटकर करीब 2350 रुपये प्रति कुंतल तक पहुंच गया है। बाजार भाव कम होने और सरकार द्वारा 160 रुपये समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी किए जाने के बाद किसान सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं बेचने के लिए रुचि दिखा रहे हैं। अप्रैल तक गेहूं की कटाई तेज हो जाएगी और खरीद प्रक्रिया भी रफ्तार पकड़ेगी।

अब तक करीब 585 किसानों ने पंजीकरण करा लिया

खरीद को बेहतर बनाने के लिए केंद्र प्रभारी धान खरीद में पंजीकृत किसानों से संपर्क कर गेहूं के लिए पंजीकरण करा रहे हैं। अब तक करीब 585 किसानों ने पंजीकरण करा लिया है। प्रशासन ने यह भी निर्णय लिया है कि जिन केंद्रों पर सबसे अधिक गेहूं की खरीद होगी, उन केंद्र प्रभारियों को सम्मानित किया जाएगा, ताकि खरीद प्रक्रिया को और बेहतर बनाया जा सके। वहीं जिस गांव के ज्यादा किसान भारी मात्रा में गेहूं बेचने के इच्छुक होंगे तो वहां पर मोबाइल टीम भेजकर घर से ही खरीद कराई जाएगी।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

