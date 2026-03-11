यूपी के इस जिले में 84 केंद्रों पर बढ़े हुए MSP पर होगी गेहूं खरीद, तैयारियां तेज

यूपी के बाराबंकी में 84 केंद्रों पर बढ़े हुए MSP पर गेहूं खरीद होगी। इसको लेकर तैयारियां तेज हैं। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 160 रुपये प्रति कुंतल बढ़ाया है।

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में धान खरीद का लक्ष्य पूरा होने के बाद अब विभाग ने गेहूं खरीदने तैयारियां तेजी शुरू कर दी है। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 160 रुपये प्रति कुंतल बढ़ाया है। गेहूं का नया समर्थन मूल्य 2585 रुपये कर दिया गया है। गेहूं खरीदने के लिए 84 केंद्रों का निर्धारण कर दिया गया है। संभावना है कि 17 मार्च से खरीद केंद्र संचालित हो जाएंगे। इस बीच बाजार में गेहूं का भाव समर्थन मूल्य से नीचे पहुंच गया है, जिससे इस बार सरकारी खरीद बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।

जिले में इस बार करीब 1.31 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में गेहूं की खेती हुई है। पैदावार भी पिछले वर्ष के बराबर रहने का अनुमान है। सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति कुंतल तय किया है, जबकि होली से पहले 2480 रुपये प्रति कुंतल बिकने वाला गेहूं का बाजार भाव घटकर करीब 2350 रुपये प्रति कुंतल तक पहुंच गया है। बाजार भाव कम होने और सरकार द्वारा 160 रुपये समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी किए जाने के बाद किसान सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं बेचने के लिए रुचि दिखा रहे हैं। अप्रैल तक गेहूं की कटाई तेज हो जाएगी और खरीद प्रक्रिया भी रफ्तार पकड़ेगी।