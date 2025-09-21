UP Barabanki Two Sisters Blackmailed with obscene Messages Younger Girl Left Education शादीशुदा लड़की और छोटी बहन को अश्लील मैसेज कर ब्लैकमेल, शोहदे से डरी युवती ने छोड़ी पढ़ाई, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Barabanki Two Sisters Blackmailed with obscene Messages Younger Girl Left Education

शादीशुदा लड़की और छोटी बहन को अश्लील मैसेज कर ब्लैकमेल, शोहदे से डरी युवती ने छोड़ी पढ़ाई

यूपी के बाराबंकी में अश्लील मैसेज भेज ब्लैकमेल करने से डरी युवती ने पढ़ाई छोड़ दी है। पिता का आरोप है कि युवक परिवार व रिश्तेदारों को गंदे मैसेज भेज रहा है। पिता की तहरीर पर साइबर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।

Srishti Kunj संवाददाता, बाराबंकीSun, 21 Sep 2025 07:45 PM
share Share
Follow Us on
शादीशुदा लड़की और छोटी बहन को अश्लील मैसेज कर ब्लैकमेल, शोहदे से डरी युवती ने छोड़ी पढ़ाई

यूपी के बाराबंकी में एक युवक सगी बहनों को सोशल मीडिया पर अश्लील मैसेज भेज कर उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। बात नहीं मानने पर शादी तोड़वाने की धमकी दे रहा है। इससे डरी युवती ने विद्यालय आना जाना बंद कर दिया है। आरोप है कि आरोपी युवक द्वारा पूरे परिवार व रिश्तेदारों को गंदे मैसेज भेज कर बदनाम कर रहा है। जिससे पूरा परिवार आहत है और मानसिक तनाव से गुजर रहा है। पीड़ित पिता ने साइबर थाना में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

जैदपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला एक पिता अपनी दोनों बेटियों व परिवार के सम्मान को बचाने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है लेकिन ब्लैकमेल से छुटकारा नहीं मिल रहा है। पीड़ित ने साइबर थाना में दर्ज कराए गए मुकदमे में बताया कि एक व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर उनकी दोनों पुत्रियों, पुत्र पत्नी व स्वयं उसे अश्लील मैसेज भेज कर ब्लैकमेल किया जा रहा है। बड़ी पुत्री की शादी हो चुकी है। इसके बाद भी उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। छोटी पुत्री क्षेत्र के एक इंटर कॉलेज की छात्रा है।

ये भी पढ़ें:लुकाछिपी खेलते समय गायब बच्ची का शव खेत से बरामद, परिवार ने लगाया हत्या का आरोप

युवक द्वारा उसे भी लगातार अश्लील मैसेज भेजे जा रहे हैं। पुराने नम्बरों को बंद करा दिया गया। इसके बाद भी आरोपी क्षेत्र के लोगों से व्हाट्सएप व इंस्टाग्राम पर चैट करता है और फिर से मोबाइल नम्बर हासिल कर आरोपी द्वारा पूरे परिवार को परेशान किया जा रहा है। इससे पूरा परिवार आहत है। परिवार का घर से निकलना दूभर हो चुका है। छोटी पुत्री ने तो कॉलेज जाना छोड़ दिया है।

आरोपी द्वारा धमकी दी जा रही है कि उसकी बात नहीं मामने पर वह पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा। इस संबंध में साइबर थाना प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार यादव ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी द्वारा पीड़ित की दोनों पुत्रियों की सोशल मीडिया पर आईडी बना कर उसके द्वारा गंदी-गंदी स्टोरी लगाई जाती है। जल्द ही मामले का खुलाया किया जाएगा।

पुलिस से शिकायत पर जान से मारने की धमकी

आरोपी द्वारा पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित पिता ने बताया कि आरोपी ने छोटी पुत्री को मैसेज भेज कर धमकाया जा रहा है कि बात नहीं मानने पर वह उसकी बड़ी बहन की शादी तुड़वा देगा। छात्रा ने इसकी जानकारी अपनी मां को दी। मां ने मामले की शिकायत पुलिस से करने की बात कही तो अज्ञात आरोपी नाराज हो गया। उसने पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी है। इसके बाद से मोबाइल ग्रुप के माध्यम से मोबाइल हैक कर परिचितों, रिश्तेदारों आदि के मोबाइल नम्बरों पर अश्लील मैसेज, वीडियो भेजा रहा है।

Barabanki News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |