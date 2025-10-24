Hindustan Hindi News
सौतेले पिता ने चाकू से गला रेत कर की बेटी की हत्या, परिवार ने आरोपी को पुलिस के हवाले किया

संक्षेप: यूपी के बाराबंकी में रिश्ते कर दिया गया है। सौतेले पिता ने चाकू से गला रेत कर की बेटी की हत्या कर दी गई है। परिजनों ने उसे पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया है। कोतवाल अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया हत्या में प्रयोग किया गया चाकू बरामद किया है।

Fri, 24 Oct 2025 12:22 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के बाराबंकी में देवा कोतवाली के ग्राम मामापुर तकिया में गुरुवार की रात सो रही 17 वर्षीय किशोरी की उसके सौतेले पिता ने चाकू से रेत कर हत्या दी। परिजनों ने उसे पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया है। कोतवाल अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया हत्या में प्रयोग किया गया चाकू बरामद किया है।

देवा कोतवाली के ग्राम मामापुर तकिया निवासी हफीजुल्लाह ने गुरुवार की रात करीब 12 बजे अपनी सौतेली बेटी जोया बनो 17 को धारदार चाकू से वार कर गला काटकर हत्या कर दी। मृतका जोया बानो की मां जुबेदा ने बताया कि बीती रात जोया बानो अपनी सौतेली बहन चंदा 13, सनम 12 और खुशबू 11 और हफीजुल्लाह एक कमरे में सोए हुए थे। रात करीब 12 बजे हफीजुल्ला ने धारदार चाकू से गला काटकर हत्या कर दी। जिसके चश्मदीद गवाह चंदा सोनम और खुशबू है।

जुबेदा ने बताया कि घटना के समय चिल्लाहट की आवाज सुन घर के सभी लोग जाग गए और कमरे पास जाकर देखा हफीजुल्लाह हाथ में चाकू लिए है और जोया बानो केा शव खून से लथपथ पड़ा था। जुबैदा ने तुरंत घटना की सूचना देवा पुलिस को दी। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी को पड़कर थाने ले गई।

कोतवाल अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि हत्या का कारण अभी पता नहीं चल सका है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि जुबेदा की पहली शादी रियाज के साथ हुई थी जिससे तीन लड़के और तीन लड़कियां और दूसरी शादी जुबैदा ने हफीजुल्ला से की जिससे तीन लड़कियां हैं।

