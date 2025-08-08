UP Barabanki road accident, Tree fell on bus during rain, 5 people including 2 female teachers died यूपी में दर्दनाक हादसा, बारिश के बीच बस पर गिरा पेड़, 2 महिला टीचर समेत 5 की मौत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी में दर्दनाक हादसा, बारिश के बीच बस पर गिरा पेड़, 2 महिला टीचर समेत 5 की मौत

यूपी के बाराबंकी में सड़क हादसा हो गया है। बारिश के बीच सवरियों से बस पर पेड़ गिर गया। हादसे में 2 महिला टीचर समेत पांच की मौत हो गई। बस में फंसी सवारियों को निकाला जा रहा है।

Fri, 8 Aug 2025 01:02 PM
यूपी में दर्दनाक हादसा, बारिश के बीच बस पर गिरा पेड़, 2 महिला टीचर समेत 5 की मौत

यूपी के बाराबंकी जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया। बारिश के बीच यहां एक बस पर पेड़ गिर गया। इस हादसे में 2 महिला टीचर और चालक सहित पांच की मौत हो गई। बस में फंसी सवारियों को बचाने बाहर निकालने का काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि बाराबंकी-हैदरगढ़ मार्ग पर हरख राजा बाजार के पास भारी बारिश के चलते यह हादसा हुआ। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

मरने वालों दो महिला टीचर हैं। बताया जा रहा है कि एक टीचर प्राथमिक स्कूल कादीपुर में तैनात थीं। ड्राइवर और एक अन्य टीचर की पहचान अब तक नहीं पाई है। हादसे में घायल एक महिला ने बताया कि वह भी टीचर है। हम टीचर्स अपने-अपने स्कूल जाने के लिए निकली थीं। सफर के दौरान बाराबंकी में अचानक चलती बस पर पेड़ गिर गया। मौके अफरा तफरी मच गई। रेक्सू ऑपरेशन जारी है। घायलों को पास के अस्पताल लाया गया है। गंभीर रूप से घायल लोगों को रेफर कर दिया है।

सुबह से हो रही बारिश ने जन जीवन किया अस्तव्यस्त

बाराबंकी में सुबह तड़के से हो रही बारिश से शहर के विभिन्न मोहल्लों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पानी निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से कई मोहल्लों में सीवर का पानी सड़कों पर बहने लगा है। जिससे लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई है। भोर में 3:00 बजे से हो रही झमाझम बारिश से शहर व कस्बा के मोहल्ले में जल भराव की समस्या से जूझ रहे लोग। उफ़नाई नालियों से रास्ते में पड़ी सिल्ट से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। उधर सिरौली गौसपुर कोटवा धाम, में भी सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है।

