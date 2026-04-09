यूपी में बच्चे के सामने उसके पापा को दरोगा ने जड़े थप्पड़, बेबस बेटा चीख-चीख कर रोता रहा
यूपी में बच्चे के सामने उसके पापा को दरोगा ने थप्पड़ जड़े। बेबस बेटा चीख-चीखकर रोता रहा। गुरुवार को शहर के नाका चौराहे पर कुछ ऐसा ही हुआ, जब ट्रैफिक दरोगा ने ई-रिक्शा चालक को बिना किसी गलती के पीट दिया।
UP News: कहा जाता है कि प्रत्येक मासूम बच्चे के लिए उसके पिता हीरो होते हैं और बेटियों के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान...। अब यदि उसी मासूम बेटे के सामने उसके पिता को बिना किसी गलती किए कोई थप्पड़ मार दे, तो उस बच्चे पर क्या असर पड़ेगा। गुरुवार को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी शहर के नाका चौराहे पर कुछ ऐसा ही हुआ, जब ट्रैफिक दरोगा ने ई-रिक्शा चालक को बिना किसी गलती के इसलिए पीट दिया क्योंकि नाके पर जाम लगा था और ई रिक्शा वाला उसी जाम में फंसा था। आंखों के सामने पिता को पिटते देख दस वर्षीय बेटा चीख चीख कर रोने लगा। जिससे मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। आसपास के लोगों के समझाने बुझाने के बाद ई-रिक्शा चालक अपने परिवार के साथ चला गया। लोग बिना वजह थप्पड़ मारने पर दरोगा को कोसते नजर आए।
दरअसल अरविंद गोस्वामी अपनी पत्नी और दस वर्षीय बेटे नागेंद्र के साथ गांव से गल्ला लेकर अपने ई-रिक्शा से नगर में आ रहे थे। वे जैसे ही उनका ई-रिक्शा शहर के नाका चौराहे के पास पहंुचा, उसी समय कई वाहनों के आ जाने से वहां जाम लग गया। जाम देख वहां पहंुचे यातायात उप निरीक्षक आर एल यादव बिना कुछ कुछ सोचे समझे ई रिक्शा चला रहे अरविंद को बाहर खींचकर अपशब्द बोलते हुए थप्पड़ मार दिया। आंखों के सामने पिता को पिटते देख ई रिक्शा पर बैठा उनका बेटा चीख पड़ा और जोर जोर से रोने लगा।
महिला के उग्र तेवर को देख ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर भी सकते में आ गए
बिना गलती पति को थप्पड़ मारने पर ई रिक्शा पर बैठी उनकी पत्नी बिफर पड़ी और दरोगा से थप्पड़ मारने का कारण पूछने लगी। महिला के उग्र तेवर को देख ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर भी सकते में आ गए। पत्नी और बेटे के चीखने चिल्लाने की आवाज सुन वहां लोगों की भीड़ जुट गई। काफी देर तक हो हल्ला मचा रहा। हालांकि बाद में आसपास के लोगों के समझाने पर पत्नी शांत हुई।
भविष्य में ऐसी गलती न करने के लिए कहा गया
इस संबंध में यातायात प्रभारी रामयतन यादव ने कहा कि नाके पर ई-रिक्शा चालक को थप्पड़ मारने की जानकारी मुझे मिली है। यातायात उप निरीक्षक को भविष्य में ऐसी गलती न करने के लिए कहा गया है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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