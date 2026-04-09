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यूपी में बच्चे के सामने उसके पापा को दरोगा ने जड़े थप्पड़, बेबस बेटा चीख-चीख कर रोता रहा

Apr 09, 2026 08:29 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी में बच्चे के सामने उसके पापा को दरोगा ने थप्पड़ जड़े। बेबस बेटा चीख-चीखकर रोता रहा।  गुरुवार को शहर के नाका चौराहे पर कुछ ऐसा ही हुआ, जब ट्रैफिक दरोगा ने ई-रिक्शा चालक को बिना किसी गलती के पीट दिया।  

यूपी में बच्चे के सामने उसके पापा को दरोगा ने जड़े थप्पड़, बेबस बेटा चीख-चीख कर रोता रहा

UP News: कहा जाता है कि प्रत्येक मासूम बच्चे के लिए उसके पिता हीरो होते हैं और बेटियों के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान...। अब यदि उसी मासूम बेटे के सामने उसके पिता को बिना किसी गलती किए कोई थप्पड़ मार दे, तो उस बच्चे पर क्या असर पड़ेगा। गुरुवार को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी शहर के नाका चौराहे पर कुछ ऐसा ही हुआ, जब ट्रैफिक दरोगा ने ई-रिक्शा चालक को बिना किसी गलती के इसलिए पीट दिया क्योंकि नाके पर जाम लगा था और ई रिक्शा वाला उसी जाम में फंसा था। आंखों के सामने पिता को पिटते देख दस वर्षीय बेटा चीख चीख कर रोने लगा। जिससे मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। आसपास के लोगों के समझाने बुझाने के बाद ई-रिक्शा चालक अपने परिवार के साथ चला गया। लोग बिना वजह थप्पड़ मारने पर दरोगा को कोसते नजर आए।

दरअसल अरविंद गोस्वामी अपनी पत्नी और दस वर्षीय बेटे नागेंद्र के साथ गांव से गल्ला लेकर अपने ई-रिक्शा से नगर में आ रहे थे। वे जैसे ही उनका ई-रिक्शा शहर के नाका चौराहे के पास पहंुचा, उसी समय कई वाहनों के आ जाने से वहां जाम लग गया। जाम देख वहां पहंुचे यातायात उप निरीक्षक आर एल यादव बिना कुछ कुछ सोचे समझे ई रिक्शा चला रहे अरविंद को बाहर खींचकर अपशब्द बोलते हुए थप्पड़ मार दिया। आंखों के सामने पिता को पिटते देख ई रिक्शा पर बैठा उनका बेटा चीख पड़ा और जोर जोर से रोने लगा।

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महिला के उग्र तेवर को देख ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर भी सकते में आ गए

बिना गलती पति को थप्पड़ मारने पर ई रिक्शा पर बैठी उनकी पत्नी बिफर पड़ी और दरोगा से थप्पड़ मारने का कारण पूछने लगी। महिला के उग्र तेवर को देख ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर भी सकते में आ गए। पत्नी और बेटे के चीखने चिल्लाने की आवाज सुन वहां लोगों की भीड़ जुट गई। काफी देर तक हो हल्ला मचा रहा। हालांकि बाद में आसपास के लोगों के समझाने पर पत्नी शांत हुई।

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भविष्य में ऐसी गलती न करने के लिए कहा गया

इस संबंध में यातायात प्रभारी रामयतन यादव ने कहा कि नाके पर ई-रिक्शा चालक को थप्पड़ मारने की जानकारी मुझे मिली है। यातायात उप निरीक्षक को भविष्य में ऐसी गलती न करने के लिए कहा गया है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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