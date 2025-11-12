प्रसव के दौरान नवजात शिशु की मौत के बद हंगामा, नर्स पर जबरन डिलीवरी का आरोप

संक्षेप: यूपी के बाराबंकी में स्थानीय सीएचसी में बुधवार की भोर में महिला की डिलीवरी के दौरान नवजात शिशु की मौत हो गई। जिससे गुस्साए परिजनों ने सीएचसी पर जमकर हंगामा किया। परिजनों ने आरोप स्टाफ नर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया।

यूपी के बाराबंकी में स्थानीय सीएचसी में बुधवार की भोर में महिला की डिलीवरी के दौरान नवजात शिशु की मौत हो गई। जिससे गुस्साए परिजनों ने सीएचसी पर जमकर हंगामा किया। परिजनों ने आरोप स्टाफ नर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर मामला शांत कराया।

कोतवाली हैदरगढ़ के बेहटा गांव निवासी मन्साराम ने अपनी गर्भवती पत्नी सुधा (35) को सोमवार की दोपहर दर्द होने पर सीएचसी हैदरगढ़ लेकर आए। पति मन्साराम ने बताया कि यहां मौजूद स्टाफ नर्स गीता यादव ने जांच के बाद बताया कि शाम तक डिलीवरी की संभावना है। उसके बाद बताया कि अभी दर्द नहीं हो रहा है। इसलिए इंतजार करना पड़ेगा। पीड़ित ने बताया कि रात दो बजे आशा बहू अपने कमरे में सो रही स्टाफ नर्स को बुलाने गई तो उन्होंने डांटकर भगा दिया। उसके बाद रात साढ़े तीन बजे डिलीवरी रूम में आईं स्टाफ नर्स ने जच्चा को दर्द होने के बावजूद डिलीवरी का इंजेक्शन लगा दिया।

आरोप है कि लगभग पौने पांच बजे जबरन डिलीवरी करा दी। डिलीवरी के दौरान ही नवजात शिशु ने दम तोड़ दिया। इसके साथ ही जच्चा की भी हालत बिगड़ने लगी। नवजात बच्चे की मौत के बाद परिजन डिलीवरी में लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा करने लगे। स्वाथ्य कर्मियों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को शांत किया। पीड़ित मन्साराम ने स्टाफ नर्स गीता यादव के विरुद्ध थाने में तहरीर दी है।