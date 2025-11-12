Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Barabanki new born Died During Delivery family Accused Nurse of Forced Delivery
प्रसव के दौरान नवजात शिशु की मौत के बद हंगामा, नर्स पर जबरन डिलीवरी का आरोप

प्रसव के दौरान नवजात शिशु की मौत के बद हंगामा, नर्स पर जबरन डिलीवरी का आरोप

संक्षेप: यूपी के बाराबंकी में स्थानीय सीएचसी में बुधवार की भोर में महिला की डिलीवरी के दौरान नवजात शिशु की मौत हो गई। जिससे गुस्साए परिजनों ने सीएचसी पर जमकर हंगामा किया। परिजनों ने आरोप स्टाफ नर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया।

Wed, 12 Nov 2025 02:09 PMSrishti Kunj हिन्दुस्तान, बाराबंकी
share Share
Follow Us on

यूपी के बाराबंकी में स्थानीय सीएचसी में बुधवार की भोर में महिला की डिलीवरी के दौरान नवजात शिशु की मौत हो गई। जिससे गुस्साए परिजनों ने सीएचसी पर जमकर हंगामा किया। परिजनों ने आरोप स्टाफ नर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर मामला शांत कराया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कोतवाली हैदरगढ़ के बेहटा गांव निवासी मन्साराम ने अपनी गर्भवती पत्नी सुधा (35) को सोमवार की दोपहर दर्द होने पर सीएचसी हैदरगढ़ लेकर आए। पति मन्साराम ने बताया कि यहां मौजूद स्टाफ नर्स गीता यादव ने जांच के बाद बताया कि शाम तक डिलीवरी की संभावना है। उसके बाद बताया कि अभी दर्द नहीं हो रहा है। इसलिए इंतजार करना पड़ेगा। पीड़ित ने बताया कि रात दो बजे आशा बहू अपने कमरे में सो रही स्टाफ नर्स को बुलाने गई तो उन्होंने डांटकर भगा दिया। उसके बाद रात साढ़े तीन बजे डिलीवरी रूम में आईं स्टाफ नर्स ने जच्चा को दर्द होने के बावजूद डिलीवरी का इंजेक्शन लगा दिया।

ये भी पढ़ें:दिल्ली हाईवे पर यूपी में कार में लगी आग, पहले बनी आग का गोला फिर जलकर खाक

आरोप है कि लगभग पौने पांच बजे जबरन डिलीवरी करा दी। डिलीवरी के दौरान ही नवजात शिशु ने दम तोड़ दिया। इसके साथ ही जच्चा की भी हालत बिगड़ने लगी। नवजात बच्चे की मौत के बाद परिजन डिलीवरी में लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा करने लगे। स्वाथ्य कर्मियों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को शांत किया। पीड़ित मन्साराम ने स्टाफ नर्स गीता यादव के विरुद्ध थाने में तहरीर दी है।

स्टाफ नर्स के तबादले की सिफारिश

सीएचसी अधीक्षक डॉ. जयशंकर पाण्डेय ने बताया कि एक वर्ष से यहां कार्यरत स्टाफ नर्स गीता यादव के विरुद्ध अवैध वसूली की शिकायतें मिल रही हैं। बताया कि सीएमओ को पत्र भेजकर स्टाफ नर्स के स्थानान्तरण का अनुरोध किया जा रहा है। यह भी बताया कि नवजात शिशु की मौत के मामले की जांच की जा रही है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Barabanki News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |