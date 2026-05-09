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जीजा पर दांतों से हमला, पत्नी को मुंबई नहीं ले गया तो साले-सरहज ने काटी नाक

Srishti Kunj संवाददाता, बाराबंकी
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यूपी के बाराबंकी में सुबेहा थाना क्षेत्र में पत्नी को मुंबई साथ न ले जाने के विवाद में युवक से मारपीट की गई। विवाहिता के मायके पक्ष से आए लोगों ने मारपीट करते हुए युवक की नाक दांत से काट ली।

जीजा पर दांतों से हमला, पत्नी को मुंबई नहीं ले गया तो साले-सरहज ने काटी नाक

यूपी के बाराबंकी में सुबेहा थाना क्षेत्र में पत्नी को मुंबई साथ न ले जाने के विवाद में युवक से मारपीट की गई। विवाहिता के मायके पक्ष से आए लोगों ने मारपीट करते हुए युवक की नाक दांत से काट ली। स्थानीय पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने पर पीड़ित ने कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

ग्राम नीमामऊ मजरे पलिया निवासी अर्जुन कुमार ने न्यायालय में दिए पत्र में बताया कि उसका विवाह करीब तीन वर्ष पूर्व ग्राम बनकोटा किरसिया निवासी सुमन से हुआ था। दंपति को दो वर्षीय बच्ची भी है। अर्जुन के अनुसार वह मजदूरी के सिलसिले में मुंबई जाता रहा है। आरोप है कि उसकी पत्नी शहर में साथ रखने का दबाव बना रही थी। जिसको लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था।

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पीड़ित का आरोप है कि 22 फरवरी को पत्नी ने होली के बाद मुंबई साथ ले जाने की बात कही। मना करने पर उसने मायके फोन कर दिया। इसके बाद विपक्षी शिव नरायन, लवकुश, अशोक कुमार, प्रेमलाल, उनकी पत्नियां तथा दो अज्ञात लोग चार मोटरसाइकिलों से उसके घर पहुंचे और मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि लवकुश ने दांत से उसकी नाक काट ली।

बीच-बचाव करने पहुंचे परिजनों से भी धक्का- मुक्की और घर में तोड़फोड़ भी की गई। अर्जुन ने बताया कि घटना के बाद विपक्षियों ने दहेज उत्पीड़न के केस में फंसाने की धमकी भी दी। पीड़ित ने पहले समझौते का प्रयास किया, लेकिन बात न बनने पर एसपी को प्रार्थना पत्र दिया। कार्रवाई न होने पर कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

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पति से कहासुनी पर बच्चे संग महिला नहर में कूदी

रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र में गुरुवार देर शाम पति के साथ ससुराल जा रही महिला की किसी बात को लेकर पति से रास्ते में कहासुनी शुरू हो गई। गुस्साई महिला ने साइकिल से उतरकर बच्चे के साथ ही शारदा नहर में छलांग लगा दी। तुरंत ही नहर में कूदे पति ने दोनों को सुरक्षित बचा लिया और अस्पताल पहुंचाया।

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सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। गदागंज थाना क्षेत्र के पूरे भोपाल सिंह गांव की रहने वाली मीनू बीते गुरुवार की शाम पांच बजे पति के साथ ससुराल जा रही थी। रायबरेली महाराजगंज रोड पर किसी बात को लेकर पति- पत्नी के बीच कहासुनी होने लगी। बात बढ़ी तो गुस्साई हुई मीनू ने बच्चे के साथ मिल एरिया थाना क्षेत्र के हरदासपुर गांव के पास शारदा नहर में छलांग लगा दी।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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