LPG Crisis: चूल्हे पर खाना बनाने को कहा तो बच्चे संग पत्नी घर छोड़कर गई, तलाश में भटक रहा पति

दो दिन पहले गैस सिलेंडर नहीं मिलने पर पति ने पत्नी से चूल्हा पर भोजन पकाने के लिए कहा। जिससे उनके बीच झगड़ा होने लगा। पत्नी ने चूल्हे पर भोजन पकाने से मना कर दिया। पति के सोने के बाद पत्नी अपने दुधमुंहे बच्चे को लेकर घर से चली गई।

यूपी के बाराबंकी में घरेलू गैस की किल्लत अब लोगों के दामपत्य जीवन में भी खटास भरने लगी है। ऐसा ही एक मामला घुंघटेर थाना के बौधनी मजरे खटौली गांव में देखने को मिला। दो दिन पहले गैस सिलेंडर नहीं मिलने पर पति ने पत्नी से चूल्हा पर भोजन पकाने के लिए कहा। जिससे उनके बीच झगड़ा होने लगा। पत्नी ने चूल्हे पर भोजन पकाने से मना कर दिया। पति के सोने के बाद पत्नी अपने दुधमुंहे बच्चे को लेकर घर से चली गई। इस पर पति ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि पत्नी अपने मायके में है।

बौधनी मजरे खटौली गांव निवासी अनिल कुमार औद्योगिक क्षेत्र उमरा में नाइट ड्यूटी करते हैं। वह 16 मार्च की सुबह करीब आठ बजे ड्यूटी से घर लौटे। घर में पत्नी ने खाना नहीं बनाया था। उन्होंने पत्नी सुमन देवी (29) से खाना न बनने का कारण पूछा। इस पर सुमन ने गैस खत्म होने की बता बताते हुए कहा कि दूसरा सिलेंडर भरवा लाओ। इस पर पति अनिल ने बताया कि गैस नहीं मिल रही है, चूल्हे पर खाना बना लो।

चूल्हे पर भोजन पकाने की बात सुनते ही सुमन भड़क उठी और खाना पकाने से इनकार कर दिया। जिससे दंपति के बीच झगड़ा शुरू हो गया। दोनों के बीच काफी देर तक विवाद हुआ लेकिन नाइट ड्यूटी से लौटा अनिल थका होने के कारण कमरे में जा कर सो गया। उसने बताया कि शाम करीब चार बजे जब उसकी नींद खुली तो पत्नी सुमन घर में नहीं थी। उसका पांच माह का बच्चा भी गायब था।

अनिल ने बताया कि उसने आसपास पत्नी व बेटे की तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं चला। जिसके बाद अनिल ने पत्नी की गुमशुदगी की तहरीर घुंघटेर पुलिस को दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि पत्नी नाराज होकर घर से गई थी। तहरीर के आधार पर गुमशुदगी दर्ज की गई है।