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यूपी में खाटू श्याम मंदिर में बड़ी चोरी, दान पात्र से लाखों कैश और भगवान के 15 लाख के आभूषण पार

By Srishti Kunj
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
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बाराबंकी के खाटू श्याम मंदिर में पांच लाख की नगदी समेत 15 लाख के आभूषण चोरी किए गए हैं। सीसीटीवी में वारदात कैद हो गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मंदिर में हुई चोरी के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है।

यूपी में खाटू श्याम मंदिर में बड़ी चोरी, दान पात्र से लाखों कैश और भगवान के 15 लाख के आभूषण पार

यूपी के बाराबंकी में एक मंदिर में हुई बड़ी चोरी ने हड़कंप मचा दिया है। बताया जा रहा है कि बाराबंकी के सतरिख थाना क्षेत्र के मजीठा गांव के समीप स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर में मंगलवार की देर रात अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया। मंदिर के पुजारी चंदन मिश्रा के अनुसार चोर मंदिर के मुख्य द्वार का ताला तोड़कर मंदिर में घुसे। इसके बाद चोरों ने दानपात्र से करीब पांच लाख रुपये की नगदी और राधा-कृष्ण व लड्डू गोपाल समेत अन्य मूर्तियों के करीब 15 लाख रुपये कीमत के सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर ले गए। चोरी की पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की सुबह मंगला आरती के लिए मंदिर पहुंचे पुजारी चंदन मिश्रा ने मुख्य द्वार का ताला टूटा देखा तो घटना की जानकारी मंदिर कमेटी के सदस्यों और पुलिस को दी। सूचना पर 112 पुलिस के साथ ही सीओ सदर और सतरिख थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। मंदिर में जानकारी हुई कि चोरों ने दान पात्र का ताला तोड़ दिया था। दान पात्र में से लगभग 5 लाख रुपये की नगदी चोरी की गई है। इसके अलावा मंदिर में स्थापित मूर्तियों को पहनाए गए आभूषण भी चोरी थे। इन आभूषणों की कीमत लगभग 15 लाख रुपये बताई जा रही है। इनमें सोने-चांदी के रत्न जड़ित आभूषण बताए जा रहे हैं।

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मंदिर में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। इन कैमरों में वारदात रिकॉर्ड हो गई है। पुलिस ने मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर चोरों की पहचान का प्रयास शुरू कर दिया है। पुलिस के अनुसार चोरों ने मंदिर के मुख्य द्वार का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और दानपात्र में रखी नगदी के साथ ही भगवान की मूर्तियों पर चढ़े सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। चोर इसके बाद वहां से फरार हो गए। सुबह पुजारी मंदिर पहुंचे तो उन्हें रात में हुई चोरी की जानकारी मिली है। पुलिस टीम मामले की जांच कर रही है।

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पुलिस का कहना है कि मामले में सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर मंदिर में चोरी करने वालों की पहचान की कोशिश की जा रही है। चोरी करने वालों की पहचान होते ही उन्हें पकड़ने के लिए टीमें दबिश देंगी। इसके बाद टीमें आरोपियों को पकड़कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। वहीं, मंदिर में पहुंचे लोगों को चोरी की जानकारी हुई तो सुरक्षा को लेकर लोगों के बीच हड़कंप मच गया।

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Srishti Kunj

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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