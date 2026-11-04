पति ने की पत्नी की गला घोंटकर हत्या, ससुर को फोन पर बताया तुम्हारी बेटी को मार दिया

यूपी के बाराबंकी जिले में पति ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी है। वारदात को अंजाम देने के बाद पति ने अपने ससुर को फोन कर बताया कि तुम्हारी बेटी की हत्या कर दी है। इसके बाद पति फरार हो गया है।

यूपी के बाराबंकी जिले में नगर कोतवाली क्षेत्र के रसूलपुर मोहल्ले में पारिवारिक कलह के चलते एक व्यक्ति ने अपनी 30 वर्षीय पत्नी की गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति ने खुद फोन कर अपने ससुर को घटना की जानकारी दी कि तुम्हारी बेटी को मार दिया है। इसके बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मृतका के पिता की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है।

स्थानीय नगर के रसूलपुर मोहल्ले में संदीप वर्मा पुत्र स्व. बाबूलाल वर्मा अपनी पत्नी सीमा (30) के साथ रहता है। दोनों को एक बेटी सिद्धी है। बताते हैं कि रात में किसी बात को लेकर पति-पत्नी में विवाद हो गया था। विवाद के दौरान आरोपी पति ने सीमा की हत्या कर दी। परिजनों के मुताबिक सीमा वर्मा पुत्र धर्मेश निवासी धर्मपुर कटरा थाना सफदरगंज की शादी करीब 10 साल पहले संदीप वर्मा के साथ हुई थी।

प्लॉट खरीदकर लौटने के बाद हुआ विवाद: रसूलपुर मोहल्ले के निवासी संदीप वर्मा पेशे से ऑटो चालक हैं। करीब 10 साल पहले सीमा वर्मा के साथ शादी की थी। दंपत्ति के साथ उनकी सात साल की बेटी रिद्धि भी रहती थी। मकान के ऊपरी हिस्से में एक किराएदार रहता था, जिसके आने-जाने का रास्ता बाहर से अलग था। संदीप और सीमा ने ग्रीड गंज क्षेत्र में एक प्लॉट खरीदा था। मंगलवार को दोनों उस प्लॉट को देखने गए थे। वहां से लौटने के बाद किसी बात को लेकर उनके बीच विवाद हुआ। इसके बाद उन्होंने अपनी बेटी रिद्धि को ट्यूशन भेज दिया। शाम को जब रिद्धि ट्यूशन से वापस लौटी, तो घर पर ताला बंद मिला। बच्ची इसके बाद घर के पास ही रह रही अपनी दादी के पास चली गई।