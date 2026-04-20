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झाड़-फूंक के बहाने बेटी को ले जाकर पिता ने की हत्या, चेहरा एसिड से जलाने का कोशिश

Apr 20, 2026 11:08 pm ISTSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, लखनऊ
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यूपी में बाराबंकी के बड्डूपुर नहर पटरी पर 16 वर्षीय किशोरी की हत्या के मामले में चिनहट पुलिस ने पिता और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। बेटी के प्रेम प्रसंग और बदनामी के डर से पिता झाड़ फूंक कराने के बहाने उसे घर से ले गया था।

झाड़-फूंक के बहाने बेटी को ले जाकर पिता ने की हत्या, चेहरा एसिड से जलाने का कोशिश

यूपी में बाराबंकी के बड्डूपुर नहर पटरी पर 16 वर्षीय किशोरी की हत्या के मामले में चिनहट पुलिस ने पिता और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। बेटी के प्रेम प्रसंग और बदनामी के डर से पिता झाड़ फूंक कराने के बहाने उसे घर से ले गया था। दोस्त व कैब चालक के साथ उसे बाराबंकी लेकर पहुंचा। दुपट्टे से उसका गला घोंटकर मार दिया। पहचान मिटाने के लिए एसिड से चेहरा जलाने की भी कोशिश की थी। बेटी की हत्या के बाद आईजीआरएस पोर्टल पर उसके लापता होने की जानकारी देकर अपने पिता को चिनहट थाने में गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए भेजा था।

पुलिस उपायुक्त पूर्वी डॉ. दीक्षा शर्मा के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में किशोरी का पिता व उसका साथी ओला कार चालक अब्बास है। किशोरी के पिता ने पूछताछ में बताया कि बेटी के बाराबंकी में रहने वाले सुमित से प्रेम प्रसंग थे। कई बार कहने के बाद भी वह उससे दूरी नहीं बना पाई थी। बदनामी के डर से उसकी हत्या की साजिश रची थी। बेटी को 13 अप्रैल को पड़ोस में रहने वाले आदर्श शुक्ला की कार बुक की थी। चालक अब्बास के साथ बेटी को झाड़ फूंक के बहाने सुल्तानपुर लेकर पहुंचा। वहां रात में रुका। होटल में खाना खाया। इसके बाद बेटी को बाराबंकी बड्डूपुर नहर पटरी किनारे लेकर गया। वहां दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी। फिर पहचान मिटाने के लिए चेहरा जलाने की कोशिश की थी।

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वारदात के बाद दोनों वहां से लौटे। हत्यारोपी पिता ने आईजीआरएस पर बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। मामला संज्ञान में आने पर इंस्पेक्टर चिनहट दिनेश चंद्र मिश्रा 18 अप्रैल को किशोरी के घर भेजा। वहां ताला लगा था। पिता के मोबाइल पर फोन किया गया तो वह बंद था। किशोरी के बाबा से इंस्पेक्टर की मुलाकात हुई। उन्होंने अपने बेटे (किशोरी के पिता) के बारे में जानकारी से अनभिज्ञता जताई। इंस्पेक्टर आस-पड़ोस से जानकारी लेकर लौट आए। कुछ देर बाद किशोरी के बाबा एक अधिवक्ता के साथ उसकी गुमशुदगी की तहरीर लेकर थाने पहुंचे। उन्होंने सुमित पर आशंका जताई। इस बीच किशोरी के पिता भी आ गए।

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तब तक चिनहट इंस्पेक्टर को बाराबंकी के बड्डूपुर में किशोरी का शव मिलने की सूचना मिली। इंस्पेक्टर ने बाराबंकी पुलिस से फोटो मंगवाई और किशोरी के पिता को दिखाई तो उन्होंने पहचान कर ली। काल डिटेल्स और अन्य माध्यमों से तफ्तीश में पिता पर पुलिस का शक और गहराया। इसके बाद उन्हें रविवार रात हिरासत में ले लिया गया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी पिता ने हत्या की बात स्वीकार की। इसके बाद उसे और अब्बास दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।

पड़ोसी और आडियो रिकार्डिंग से खुला हत्या का राज

एसीपी विभूतिखंड विनय कुमार द्विवेदी ने बताया कि पुलिस टीम ने किशोरी के पड़ोसी आदर्श से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसके ड्राइवर अब्बास के साथ किशोरी को उसका पिता लेकर गया था। उसने बताया था कि झाड़फूंक के लिए वह राजस्थान जा रहा है। लोकेशन ट्रेस की गई तो वह सुल्तानपुर मिली। इसके बाद आशंका हुई। फिर किशोरी के प्रेमी सुमित को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उसने पूछताछ में बताया कि किशोरी से एक महीने से उसकी बातचीत नहीं हो रही थी। उसने किशोरी से मोबाइल पर आखिरी बातचीत का आडियो सुनाया। जिसमें किशोरी ने कहा कि वह अब बात नहीं करेगी। सारे रिश्ते खत्म हैं। इसके बाद दोनों की बातचीत बंद हो गई थी। इस आधार पर किशोरी के पिता पर शक और गहरा गया था।

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अब्दुल ने पकड़े हाथ-पैर, पिता ने कसा गला

इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि पूछताछ में नहर पटरी पर पहुंचकर अब्दुल ने कार रोक दी। कार के अंदर ही अब्दुल ने किशोरी के हाथ-पैर पकड़े। पिता ने दुपट्टे से गला घोंटकर मार दिया। सूनसान देखकर शव बाहर निकाला। उस पर एसिड डालने की कोशिश की तबतक कोई गाड़ी आ गई तो उन्होंने नहीं डाला। इसके बाद शव फेंककर दोनों भाग निकले थे। हत्या में प्रयुक्त कार भी बरामद कर ली गई है।

Srishti Kunj

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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