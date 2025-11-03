यूपी में भीषण हादसा: ट्रक की टक्कर से कार के उड़े परखच्चे, छह लोगों की मौत, दो घायल

संक्षेप: यूपी के बाराबंकी जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया। बेकाबू ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिससे कार सवार छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोग बुरी तरह से घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

यूपी के बाराबंकी में सोमवार की रात भीषण हादसा हो गया। ए[23:55, 3/11/2025] Dinesh Bl: देवा थाना क्षेत्र के देवा-फतेहपुर मार्ग पर सोमवार की देर रात विशुनपुर गांव के पास कल्याणी नदी के पुल पर कार और ट्रक में आमने सामने टक्कर हो गई। छह लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई जबकि किशोर समेत दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों की जिला अस्पताल से ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया। भीषण हादसे के बाद देवा-फतेहपुर मार्ग पर रास्ता जाम हो गया। पुलिस ने जेसीबी मंगाकर दोनों वाहनों को सड़क के किनारे कराया। तब आवागमन शुरू हो गया।

फतेहपुर कस्बा के मुंशीगंज रोड निवासी प्रदीप रस्तोगी का परिवार सोमवार की सुबह गिरधर गोपाल की नई कार से कानपुर के बिठूर गए थे। वहां से सोमवार की रात वापस फतेहपुर लौट रहे थे। बताते हैं कि कार जैसे ही देवा-फतेहपुर मार्ग पर स्थित कल्याणी नदी पुल पर पहुंची थी कि विपरीत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक से टक्कर हो गई जिसमें कार के परखचे उड़ गए। मौके पर ही छह लोगों की मौत हो गई।

वाहनों की टक्कर की तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। लोगों ने भीषण हादसे की सूचना पुलिस को दी। जानकारी होते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। हादसे में प्रदीप रस्तोगी (60), पत्नी माधुरी रस्तोगी (58), बड़ा बेटा नितिन (45), छोटा बेटा नैमिष (25) और कार चालक श्रीकांत निवासी मोहम्मदपुरखाला की मौके पर ही मौत हो गई। एक मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। इस हादसे में कृष्णा (17) समेत दो लोग घायल हैं। घायलों की हालत गंभीर होने पर दोनों को जिला अस्पताल से ट्रॉमा सेंटर लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया है।