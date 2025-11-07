छेड़छाड़ से रोकने पर युवक ने दी थी धमकी, घर पर अकेला पाकर युवती को उठा ले गया आरोपी
संक्षेप: यूपी के बाराबंकी में एक लड़की को घर में अकेला पाकर युवक ने उसका अपहरण कर लिया। घर वालों ने बताया कि पहले ही युवक धमकी दे चुका था कि वो उठा ले जाएगा। बताया जा रहा है कि छेड़छाड़ का विरोध करने पर विपक्षी युवक ने युवती का अपहरण कर लिया है।
यूपी के बाराबंकी में एक लड़की को घर में अकेला पाकर युवक ने उसका अपहरण कर लिया। घर वालों ने बताया कि पहले ही युवक धमकी दे चुका था कि वो उठा ले जाएगा। बताया जा रहा है कि छेड़छाड़ का विरोध करने पर विपक्षी युवक ने युवती का अपहरण कर लिया है। मामले में पीड़ित मां की तहरीर पर नगर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। साथ ही लड़की की तलाश की जा रही है।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार बाराबंकी में नगर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाली एक महिला ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि वह तीन नवम्बर को अपने निजी कार्य से शहर आई थी और वापस लौटते समय समूह की तरफ से संचालित सार्वजनिक शौचालय बेलवा आश्रम, रुस्तमपुरवा पहुंची थी, जहां वह कार्य करती थी। उसी दिन दोपहर करीब तीन बजे जब परिजन घर पहुंचे तो उनकी पुत्री घर में नहीं मिली। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लग सका।
पुलिस को दी गई जानकारी में आरोप है कि घटना से पूर्व आरोपित युवक युवती से छेड़छाड़ करता था और परिजनों द्वारा मना करने पर गाली-गलौज करते हुए युवती को उठा ले जाने की धमकी दी थी। परिजनों का कहना है कि युवक ने अपने तीन साथियों की मदद से युवती का अपहरण कर लिया है। पीड़ित पक्ष को आशंका है कि आरोपित लोग युवती के साथ किसी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और युवती की तलाश में दबिशें दी जा रही हैं।