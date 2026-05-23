बिजली न होने पर घर के बाहर सोया था परिवार, पिता समेत तीन बच्चों को डंपर ने कुचला
यूपी के बाराबंकी में भीषण गर्मी और बिजली कटौती के चलते घर के बाहर सड़क किनारे सो रहा एक परिवार तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आ गया। फतेहपुर थाना क्षेत्र के झांसा पुरवा गांव में शुक्रवार की रात लगभग दो बजे हुए इस हादसे में पिता और उसके तीन बच्चों की मौके पर मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई।
यूपी के बाराबंकी में भीषण गर्मी और बिजली कटौती के चलते घर के बाहर सड़क किनारे सो रहा एक परिवार तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आ गया। फतेहपुर थाना क्षेत्र के झांसा पुरवा गांव में शुक्रवार की रात लगभग दो बजे हुए इस हादसे में पिता और उसके तीन बच्चों की मौके पर मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद गांव में मातम और चीख-पुकार का माहौल है। घटना के बाद डंपर छोड़कर चालक फरार हो गया। घायल महिला को सीएचसी फतेहपुर ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। डंपर चालक की तलाश की जा रही है।
फतेहपुर थाना क्षेत्र के झांसा पुरवा गांव में शुक्रवार की रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे गांव को दहला दिया। भीषण गर्मी और लगातार हो रही बिजली कटौती से परेशान होकर इसी गांव के नीरज चौहान (35) अपनी पत्नी नीलम (32), पुत्री शगुन (12), पुत्र अंशु (8) और पुत्री अंशिका (10) के साथ घर के बाहर सड़क किनारे सो रहे थे।
देर रात करीब दो बजे महमूदाबाद से फतेहपुर की ओर जा रहा तेज रफ्तार डंपर आगे चल रहे वाहन को ओवरटेक करने के प्रयास में अनियंत्रित हो गया। सड़क किनारे सो रहे परिवार को चालक देख नहीं सका और डंपर सीधे परिवार पर चढ़ गया। हादसा इतना भीषण था कि नीरज चौहान, शगुन, अंशु और अंशिका की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नीलम गंभीर रूप से घायल हो गईं।
हादसे के बाद चालक डंपर मौके पर छोड़कर फरार हो गया। तेज आवाज और चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर दौड़े तो सड़क पर खून से लथपथ शव पड़े थे। घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने तत्काल घायल नीलम को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुर पहुंचाया। सूचना मिलने पर फतेहपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने हादसे में शामिल डंपर को कब्जे में ले लिया है और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है।
फतेहपुर कोतवाल अमित प्रताप सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया हादसा ओवरटेक करने के दौरान वाहन अनियंत्रित होने से हुआ है। डंपर चालक मौके से फरार हो गया था, जिसकी तलाश की जा रही है। हादसे में पिता और उसके तीन बच्चों की मौत हुई है, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें