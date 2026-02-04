यूपी के औसानेश्वर मंदिर के गर्भगृह में 8 किलो चांदी और नकदी चोरी, जांच में जुटी पुलिस

संक्षेप: यूपी के बाराबंकी जिले में लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र औसानेश्वर मंदिर के गर्भगृह से किलो चांदी और नकदी चोरी हो गया है। एएसपी व सीओ समीर सिंह एवं एसडीएम राजेश विश्वकर्मा सहित कई पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

यूपी के बाराबंकी में कोतवाली क्षेत्र में लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र औसानेश्वर मंदिर में मंगलवार की रात बदमाशों ने गेट का ताला व चैनल तोड़कर गर्भगृह से 20 लाख रुपए से अधिक की चांदी व दान पात्र में मौजूद नकदी चोरी कर ली। घटना की सूचना पाकर एएसपी व सीओ समीर सिंह एवं एसडीएम राजेश विश्वकर्मा सहित कई पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने मंदिर समिति के अध्यक्ष संजय गिरी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।

मंदिर के पुजारी शिवम गिरी पूजा के लिए भोर में साढ़े चार बजे मंदिर परिसर में पहुंचे तो देखा गर्भ गृह का चैनल टूटा था। अंदर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर लगा चांदी का छत्र एवं अरघा में जड़ी चांदी बदमाश उखाड़ ले गए। दान पात्र भी टूटा मिला। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों से पता चला कि ढाई बजे एक बदमाश मंदिर के गर्भगृह में पहुंच कर सबसे पहले शिवलिंग के छत्र को काटा। उसके बाद अरघा में लगी चांदी उखाड़ना शुरू किया। मंकी कैप लगाकर मंदिर के गर्भ गृह में घुसे बदमाश ने डेढ़ घंटे तक लोहे की रॉड से शिवलिंग के अरघा में जड़ी लगभग आठ किलो चांदी उखाड़ी। इस दौरान बदमाश ने मंदिर के दक्षिणी द्वार के दोनों मुख्य गेटों को अंदर से बंद रखा था। ढाई बजे दक्षिणी द्वार के गेट का ताला तोड़कर अंदर गया बदमाश डेढ़ घंटे बाद लगभग चार बजे उत्तरी द्वार को खोलकर बाहर निकल गया।

जिला मुख्यालय से आई फॉरेंसिक टीम ने शिवलिंग एवं उसके अरघा में आधा दर्जन से अधिक उंगलियों के निशान लिए। मंदिर के प्रबंधक विनोद गिरी, अध्यक्ष संजय गिरी एवं पुजारी अतुल गोस्वामी ने बताया कि दो वर्ष पहले मंदिर में शिव लिंग के ऊपर स्वर्ण जैसे चमक रहे तांबे के नाग को चोरी कर लिया गया था। तब बदमाशों ने सोने के भ्रम में उसे चोरी किया था। जिला मुख्यालय से डाग स्क्वाड भी आया। लेकिन अगले दिन पास स्थित जंगल में चरवाहों ने चोरी गए नाग के टुकड़े पड़े देखा। बताया कि तत्कालीन पुलिस अधिकारियों ने इस मामले को बिना मुकदमा पंजीकृत कराए ही निपटा दिया।

आधा दर्जन से अधिक संदिग्ध हिरासत में मंदिर समिति के अध्यक्ष संजय गिरी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करने के बाद आधा दर्जन से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। सीओ समीर सिंह एवं कोतवाल अभिमन्यु मल्ल ने बताया कि बदमाशों की तलाश में कई टीमें लगाई गई हैं। चोरी की घटना की जांच पड़ताल के चलते औसानेश्वर मंदिर में आठ घंटे बाद लगभग 12 बजे पूजा अर्चना शुरू हुई।