लेब्राडोर ने महिला टीचर का मुंह नोंचा, ड्यूटी जाते समय अपने पालतू डॉग को दुलार करना पड़ा भारी
यूपी के बाराबंकी में एक पालतू लेब्राडोर ने महिला टीचर का मुंह नोंच लिया। परिजनों ने कुत्ते को अलग किया। चेहरे पर गंभीर चोट होने से परिजनों ने शिक्षिका को जिला अस्पताल पहुंचाया। टांके लगाने पड़े।
UP News% उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद में एक महिला शिक्षिका को अपने पालतू कुत्ते को दुलार करना भारी पड़ गया। दरअसल, यहां सत्यप्रेमी नगर मोहल्ला में शुक्रवार की सुबह ड्यूटी जा रही युवती ने अपने पालतू लेब्राडोर डॉग को दुलराने का प्रयास किया, जिस पर वह भड़क गया। इसके बाद पालतू कुत्ते ने हमला कर युवती के चेहरे पर हमला कर मुंह नोच लिया। परिजनों ने कुत्ते को अलग किया। चेहरे पर गंभीर चोट होने से परिजनों ने शिक्षिका को जिला अस्पताल पहुंचाया। यहां उपचार किया गया। साथ ही घाव पर टॉके लगाने पड़े।
सत्यप्रेमी नगर निवासी जाह्नवी बाजपेयी (23) पुत्री स्व. नागेंद्र प्रकाश बाजपेयी शिक्षिका हैं। महिला शिक्षिका ने घर में लेब्राडोर प्रजाति का डॉग पाला हुआ है। वह परिवार के सदस्य की तरह ही रहता है। जाह्नवी शुक्रवार की सुबह विद्यालय जा रही थीं। इससे पहले वह डॉग के पास गई और उसने दुलराने लगीं। इसी दौरान कुत्ते ने जाह्नवी के चेहरे पर हमला कर दिया। इसमें उनके चेहरे पर घाव हो गया।
अस्पताल में हुआ इलाज, लगाए गए टांकें:
परिजनों ने मौके पर पहुंच कर कुत्ते को जाह्नवी से दूर हटाया। घायल को आनन-फानन जिला अस्पताल पहुंचाया गया। यहां उपचार के दौरान जाह्नवी के होठ आदि पर टांके लगाए गए। घायल जाह्नवी के भाई चंदन बाजपेयी ने बताया कि डॉग उनका पालतू है। पिछले कुछ दिनों से वह बुखार से पीड़ित है जिससे वह चिड़चिड़ा हो गया है। इसी कारण उसने हमला कर दिया।
पशु डॉक्टर की सलाह
बाराबंकी मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. विनोद कुमार ने बताया कि पालतू कुत्ते हों या आवारा उनके ऊपर मौसम परिवर्तन का भी असर पड़ता है। पालतू कुत्ते के व्यवहार में यदि परिवर्तन दिख रहा है तो उसे तत्काल समीपवर्ती पशु चिकित्सालय ले जाना चाहिए। पालतू कुत्ते को ज्यादा समय तक बांधकर नहीं रखना चाहिए। इससे वे आक्रामक हो जाते हैं।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।और पढ़ें