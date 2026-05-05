1681 पंचायतें होंगी स्मार्ट, हाईस्पीड इंटरनेट सेवाएं, फ्री वाईफाई का लाभ ले सकेंगे ग्रामीण
यूपी में 1681 पंचायतें स्मार्ट होंगी। ग्राम पंचायतों में अप्टिकल फाइबर के तहत केबिल डाली जा चुकी है। हर ग्राम पंचायत के मिनी सचिवालय में कनेक्शन किया जा रहा है। इंटरनेट सेवाएं लेने वाले लोग वाईफाई ले सकेंगे। यह सेवा ग्रामीणों को निशुल्क दी जाएगी।
UP News: सरकार ने ग्राम पंचायतों को स्मार्ट गांव बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। बीएसएनएल ने अयोध्या के रुदौली समेत बाराबंकी जिले की 1681 ग्राम पंचायतों में अप्टिकल फाइबर लाइन बिछा दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां इंटरनेट सेवा नहीं हैं, वहां हाईस्पीड इंटरनेट दिया जाएगा। डिजिटल इंडिया के तहत गांव-गांव कनेक्शन दिया जा रहा है। जिले के 1155 और अयोध्या जिले की रुदौली तहसील के 520 ग्राम पंचायतों में अप्टिकल फाइबर के तहत केबिल डाली जा चुकी है। हर ग्राम पंचायत के मिनी सचिवालय में कनेक्शन किया जा रहा है। एक केबिल से 60 से अधिक कनेक्शन दिए जा सकेंगे। यहां हाईस्पीड इंटरनेट मिलेगा।
मिनी सचिवालयों में कनेक्शन भी हो गया है। एक ब्लाक में करीब डेढ़ से दो करोड़ रुपये की लागत आई है। पंचायतों में हाईस्पीड विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिीविटी उपलब्ध करा दिया गया है। पंचायत घरों के 50 मीटर दूर तक रेडियस का प्रक्षेत्र रहेगा। यहां ग्रामीण, युवा और इंटरनेट सेवाएं लेने वाले लोग वाईफाई ले सकेंगे। यह सेवा ग्रामीणों को निशुल्क दी जाएगी। वाईफाई की क्षमता डेढ़ से दो सौ मोबाइल, कंप्यूटर एक साथ जुड़ सकते हैं। 300 (मेगा बाइट प्रति सेकंड) एमबीपीएस से अधिक स्पीड रहेगी।
कामन सर्विस सेंटर के रूप में काम होगा तेज: प्रत्येक पंचायत घर को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के रूप विकसित किया जाना है। लगभग 50 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में आनलाइन फीडिंग का काम शुरू हो गया है। सरकारी योजनाएं राशन कार्ड बनाना, पेंशन फार्म भरवाना, दिव्यांगों को उपकरण, कृषि व खाद संबंधी पंजीयन होने लगा है। आयुष्मान कार्ड भी बनाए जाने लगे हैं।
जिले में 1155 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें 387 ग्राम पंचायतों में पंचायत घर नहीं थे। 15वें वित्त और मनरेगा से 50-50 प्रतिशत की हिस्सेदारी से भवन निर्मित कराया गया। बड़ी पंचायतों में 20 लाख रुपये की लागत से पंचायत घर बनें। यहां सात कमरे और एक हाल और बरामदा बना है। छोटी पंचायतों में दस लाख रुपयों से एक कमरा, एक हाल, बरामद से लेकर चार कमरों तक मिनी सचिवालय बनाए गए हैं। पांच सौ से अधिक गांवों में पंचायतों घरों का कायाकल्प हुआ है।
अप्टिकल फाइबर कनेक्शन-1681 ग्राम पंचायतें में
- विकास खंड-15
- राजस्व ग्राम-1831
- पंचायत घर जहां निर्मित-387
- मरम्मत किए गए भवन-781
भारतीय दूर संचार निगम टीडीएम डीके सिंह ने बताया कि बाराबंकी और रुदौली के कुल 1681 ग्राम पंचायतों में अप्टिकल फाइबर बिछा दी है। 50 प्रतिशत से अधिक गांवों में कनेक्शन शुरू कर दिया गया है। 300 एमबीपीएस हाईस्पीड दिया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें