यूपी बार काउंसिल का चुनाव अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, हंगामे के चलते लिया गया फैसला

संक्षेप:

यूपी बार काउंसिल का चुनाव अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। चुनाव प्रक्रिया के बीच अचानक स्थिति बिगड़ने पर रिटर्निंग ऑफिसर और उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति ए. आर. मसूदी ने मतदान को अगले आदेश तक स्थगित करने का निर्णय लिया।

Jan 27, 2026 07:10 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चुनाव के दौरान उत्पन्न अव्यवस्था और हंगामे के चलते मतदान को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह मतदान मंगलवार को हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में 17 जिलों के लिए कराया जा रहा था। चुनाव प्रक्रिया के बीच अचानक स्थिति बिगड़ने पर रिटर्निंग ऑफिसर और उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति ए. आर. मसूदी ने मतदान को अगले आदेश तक स्थगित करने का निर्णय लिया।

बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में कुल 333 प्रत्याशी मैदान में हैं। बड़ी संख्या में अधिवक्ता मतदान के लिए हाईकोर्ट परिसर पहुंचे थे, लेकिन व्यवस्था को लेकर असंतोष और आपसी विवाद के कारण माहौल तनावपूर्ण हो गया। बताया जा रहा है कि मतदान केंद्रों पर अव्यवस्था, लाइन और पहचान से जुड़े मुद्दों को लेकर वकीलों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जो बाद में हंगामे में बदल गई।

स्थिति को बिगड़ता देख प्रशासन और चुनाव अधिकारियों ने तत्काल हस्तक्षेप किया। रिटर्निंग ऑफिसर न्यायमूर्ति ए. आर. मसूदी ने हालात को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मतदान को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का आदेश जारी किया।

इस संबंध में जारी आधिकारिक सूचना में कहा गया है कि दिनांक 27 जनवरी 2026 को उच्च न्यायालय लखनऊ में हो रहे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चुनाव में अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने के कारण अग्रिम आदेश आने तक चुनाव प्रक्रिया स्थगित की जाती है। अब नई मतदान तिथि की घोषणा रिटर्निंग ऑफिसर के अगले निर्देश के बाद ही की जाएगी।

मतदान स्थगित होने से प्रत्याशियों और अधिवक्ताओं में निराशा देखी गई, हालांकि कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने इसे आवश्यक कदम बताया। उनका कहना है कि चुनाव की निष्पक्षता और सुरक्षा सर्वोपरि है। फिलहाल बार काउंसिल चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है और सभी की नजरें अब रिटर्निंग ऑफिसर के अगले आदेश पर टिकी हैं।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
